Майя Санду: Решение об отставке членов ВСМ не имеет силы

Неприкрытое пренебрежение законодательством. Так характеризуют глава Кабмина Майя Санду и министр юстиции Олеся Стамате созыв Всеобщего собрания судей, которое отправило в отставку всех членов Высшего совета магистратуры.

Майя Санду написала на своей странице в Фейсбуке, что принятые в пятницу решения судей не имеют юридической силы и не могут восприниматься всерьёз. Как считает премьер, ситуация в очередной раз доказывает, что судебная система не в состоянии самоочиститься. Глава кабмина обещает, что руководство страны настойчиво продолжит реформу Высшей судебной палаты и системы в целом.

В конце июня Майя Санду приняла участие в заседании Высшего совета магистратуры и пригрозила его членам отставками, указав им на принятие необходимых решений. Многие эксперты и политики жёстко раскритиковали эти действия, назвав их беспрецедентным вмешательством в судебную систему.

Со своей стороны, министр юстиции Олеся Стамате написала в Фейсбуке, что Всеобщее собрание судей было проведено с нарушением многих законодательных норм. Оно, как считает Стамате, прошло при отсутствии кворума и без наличия законных оснований для отставки членов Высшего совета магистратуры.

"Какие у нас судьи, если они сами дают гражданам пример, нарушая закон и демонстрируя этим, что их личные интересы превыше закона?" - задаётся вопросом министр юстиции.

Ситуацию прокомментировал и бывший госсекретарь министерства юстиции Николай Ешану. Он считает, отставка членов ВСМ была принято на основании политического фактора. Он опубликовал выдержки из Закона о Высшем совете магистратуры, в котором указаны основания для лишения полномочий его членов.

Среди них отмечается - цитата - "наступление окончательности констатирующего акта, которым установлено издание или принятие им административного акта или совершение сделки с нарушением положений закона о конфликте интересов". Второй мотив - несовместимость, что установлено окончательным констатирующим актом и при невыполнении им без уважительных причин своих обязанностей, предусмотренных законом.

Шестерых членов ВСМ лишили мандата накануне голосами 202 судей. Также полномочия отозваны у седьмого члена совета, имевшего статус замещающего судьи. Инициативу о проведении собрания выдвинули 87 судей. Высшая судебная палата признала ее законной и отклонила апелляцию ВСМ.