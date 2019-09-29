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Ротшильда долой! Оказывается, аэропорт не принадлежит известному банкиру
29.09.2019

Раз правительство не спросили, значит, сделка недействительна. Кишиневский аэропорт не перешел банкиру Натаниэлю Филипу Ротшильду, заявил в телеэфире председатель специальной следственной парламентской комиссии по сдаче аэропорта Кишинева в концессию Игорь Мунтяну.

– Ротшильд купил оффшорную компанию из Кипра и после этого попытался высказать свою точку зрения, что у него есть права в отношении контракта, заключенного с Avia Invest. Но этого не могло произойти, потому что любые изменения уставного капитала и среди основателей Avia Invest должны были случиться с письменного согласия правительства Республики Молдова, - сказал Мунтяну. 

По его словам, в контракте о концессии "есть положение, что любое изменение или передача осуществляются с предварительного согласия правительства".

- Этого не произошло. Ротшильд приехал на переговоры, которые вел с позиции силы. Но его предупредил и министр экономики, и другие официальные лица, с которыми он встречался, что по сданному в концессию объекту есть риски и не рекомендуется предпринимать какие-либо действия. Он улетел, а затем появилось то сообщение. Но оно ничего не изменило в позиции государства по отношению объекта, который ему принадлежит, - сказал Мунтяну.

Он заметил, что концессию сейчас опротестовали в суде.

– Правительство инициировало соответствующую процедуру. Сразу после появления первого заключения правительство начнет возвращение объекта. Второй шаг – фидуциарное управление аэропорта. Ротшильд не приходил в Молдову как инвестор конституционным и законным путем. У него есть претензии к кипрской компании, которая не имеет никакого отношения к контракту, который мы подписали в 2013 году, - добавил Мунтяну. 

По его словам, иск в международные инстанции исключен, потому что "стороны, подписавшие контракт о концессии, отказались от права проводить любые споры в международных инстанциях".

– Это положение контракта, подписанного в 2013 году, - сказал Мунтяну.

Напомним, что Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года постановлением правительства Молдовы. 

Летом 2019 года в парламенте приступили к проверке законности этой сделки. Депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию кишиневской авиагавани.

В начале сентября правительство отменило четыре решения одного из предыдущих кабминов от 2012 и 2013 годов о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд. Документы в инстанцию уже поданы, сообщает Sputnik.


 
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