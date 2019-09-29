Ион Чебан – об истинной «грязи и пыли» Кишинева

В Кишиневе наблюдается острая нехватка хорошо оплачиваемых рабочих мест, заявил Ион Чебан.

Кандидат в столичные примары уверен, что сегодня в городе нет условий карьерного и профессионального роста.

– Экономика Кишинева застряла между прошлым и будущим. Но не «в прыжке», а в грязи и пыли. Люди по-разному понимают термин «экономика». Помимо объема и стоимости произведенных товаров и услуг, количества трудоустроенных людей и средней заработной платы, экономика – это еще и многое другое. Например, возможность экономики разрабатывать и производить новые полезные товары и услуги – такие, каких остро желают потребители. Это созидательный потенциал, способный генерировать тенденции в обществе. Не менее важно свойство экономики предоставлять возможности личностного роста – карьерного и профессионального, - отметил Чебан.

По его словам, в Кишиневе появились сильные конкурентоспособные компании.

– Некоторые просто фантастические! Благодаря им мы можем говорить, что тоже являемся разработчиками современных технологических решений и услуг. Но таких компаний слишком мало. Они как маленькие яркие звездочки на огромном темном небе. К сожалению, до сих пор бытует мнение, что Республика Молдова – исключительно аграрная страна. Считаю эту позицию ошибочной. Либо мы станем промышленно развитой страной, либо страной со стареющим населением.

В Кишиневе, несмотря на то, что он является столицей, наблюдается острый дефицит возможностей для молодежи. Дефицит возможностей изучения современных специальностей и получения дипломов, признаваемых за пределами Молдовы. Практически отсутствуют возможности участия в создании современных продуктов и решений – «решений завтрашнего дня», - убежден Чебан.