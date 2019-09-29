Майя Санду обвинила советника Додона в коррупции

Премьер-министр Майя Санду считает, что нынешний советник президента Ион Кику был замешан в коррупционных сделках в свою бытность министром финансов.

Об этом Майя Санду заявила в эфире телеканала RTR-Moldova, комментируя претензии Кику по поводу договоренностей правительства с МВФ.

"Если бы советник президента делал свою работу в качестве министра финансов и не допускал таких коррупционных схем во всех государственных предприятиях, то сегодня у нас была бы лучшая ситуация", - отметила премьер-министр.

Майя Санду не уточнила, к каким именно коррупционным схемам был причастен нынешний советник Игоря Додона. Сам Ион Кику пока никак не прокомментировал обвинения в коррупции, высказанные в его адрес премьер-министром.

До своего назначения советником Додона, Ион Кику был министром финансов в правительстве Демпартии.