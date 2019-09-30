Икону и мощи Святой Матроны Московской доставили в Кишинев

Чудотворную икону Святой Матроны Московской и частички её мощей доставили в Кишинёв. Реликвии были выставлены в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Буюканах. Поклонится им пришли тысячи прихожан.

У Елизаветы Папаленко к святой Матроне особое отношение - она пришла к ней с благодарностью.

"У нас в семье многие исцелились. Моя дочь много времени не могла родить и только побывала в Москве у Святой Матроны и сразу же пришла ко мне и сказала: Мама, я жду ребёнка. Это такое чудо".

Люди говорят, что пришли молиться за здоровье родных и благосостояние страны.

"За свою семью, за ребёнка, за мужа, за малыша который ещё не родился. Чтобы мы были здоровы и чтобы был мир на земле".

"За внука Петра, он тяжело болен. За него молимся. Верю всем святым, но про силу Матронушки знаю по собственному опыту".

Русская православная церковь перечислила Блаженную Матрону к лику Святых в 1999 году. По словам настоятеля Кишинёвского храма Виктора Лукина, Святая Матрона Московская считается восьмым столпом России, а чудотворную икону по просьбе прихожан привозят в Молдову в третий раз.

”Она символизирует призыв ко всем христианам молиться к Блаженной Матроне, потому что перед своей смертью она передала, чтобы все, которые придут к ней молиться, верили, что она живая, а она выслушает их, примит и исполнит все просьбы, все желания. Очень полезно”, - сказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Виктор Лукин.

Святыни будут находиться в Кишинёве до 26 октября.