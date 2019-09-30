С начала года в Молдове свыше 21 000 человек скончались от сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают занимать первое место среди причин смерти жителей нашей страны. Смертность от них составляет примерно 60 процентов. Все чаще "сердечниками" становятся дети. Сегодня, в Международный день сердца, группа врачей вышли в сквер Европы столицы, чтобы бесплатно проконсультировать желающих.

62-летний Трофим Осталеп более 15 лет страдает повышенным давлением и сахарным диабетом.

"У меня хронические болезни, уже отлично знаю, что делать, но сегодня просто пришёл сюда и почему бы и не воспользоваться случаем и не померить давление". На бесплатную консультацию у специалистов выстраивались очереди.

"Немного повышенное, но такое у меня давление, ничего, принимаем лекарства и всё в порядке. " "Я не страдаю, у меня давление как у космонавта. Просто хотел проверить."

Спокойствие, только спокойствие, а еще спорт, режим и правильное питание - все это помогает укрепить сердце - говорят доктора. "Здоровый образ жизни через здоровое питание, физическую нагрузку, избежание стресса. Хочу всех призвать к этому, потому что анализируя ситуацию, видим много болезней от стресса, это психосоматика", - заявила эксперт в области общественного здоровья Луминица Сувейка.

"К сожалению, факторы риска сердечно-сосудистых недугов очень распространенные. У одного из семи больных высокое давление, но только половина из них обращаются к врачу и уделяют этому внимание", - сказал директор Института кардиологии Виталий Маскалу.

По данным министерства здравоохранения, на протяжении 2019 года, в Республике Молдова от сердечно-сосудистых заболеваний скончались свыше 21 тысячи человек, а в мире около 18 миллионов человек. По оценкам специалистов, в 2030 году эта цифра достигнет 23 миллионов.