Кто-то бежал, кто-то парился в автомобилях: Как жители Кишинева провели выходные в пробках

И дело не в марафоне, а в организации движения и во «внезапном» ремонте загруженных магистралей.

Международный Кишиневский марафон – это отличное мероприятие, которое собирает тысячи людей, продвигает наш город как спортивную столицу. Если бы не одно «но», - организация движения транспорта во время забегов. Вроде, кишиневцы и потерпеть готовы, но не до таких пределов, как было на этих выходных.

В субботу проводился ECO Olympic Fest в парке Валя Морилор. Добраться туда на автомобиле оказалось делом нелегким. Из-за марафона основная нагрузка легла на ближайшие параллельные к бульвару Штефана чел Маре улицы. И все бы ничего, можно было доехать из центра или с Ботаники по ул. А. Щусева, но ул. Василе Лупу была полностью перекрыта в связи с ремонтом. На отрезке магистрали от стадиона «Динамо» до ул. Е.Кока было запрещено движение. Как результат – пробка около пары километров на ул. Щусева до самой Штефана чел Маре, так как сюда ринулись и те, кто вынужден на Буюканы ехать по ул. Крянгэ. Зачем же планировать ремонт сетей на те же дни, что и марафон, если и то, и другое предполагает ограничение проезда по главным улицам города?!

В воскресенье было еще хуже. Чтобы завезти необходимые вещи для мероприятия с верхней части ул. Армянской до пересечения улиц Александру чел Бун и М.Эминеску, нам понадобилось почти полтора часа. На Измайловской – пробка, одна сторона виадука перекрыта. По другой было движение только в сторону Ботаники - отдать одну полосу тем, где едет в сторону центра, не догадались. Водители не знают, как ехать, мотаются из одного ряда в другой, пытаются свернуть на ул. Трандафирилор, на которой от верха до низа намертво встали автомобили. Те, кто ехал из центра, видя, что Трандафирилор забита, судорожно направляются на проспект Дачия, чтобы объехать этот хаос по бул. Дечебал. Но там не лучше: из-за недавно установленного светофора у нового мегамаркета – пробки.

«Лучше бы уже выключили в перегруженных местах светофоры и поставили полицейских!», - ругаются водители (часть связующих слов и выражений опускаю – очень уж нецензурно). Полицейские стояли на некоторых перекрестках, но, во-первых, не везде, а во-вторых, некоторые сами создавали заторы, давая зеленый свет тем автомобилям, которым стоять в пробке не грозило.

Полчаса водители стояли в пробке от железнодорожного вокзала до Измайловской. Огромные заторы были и на ул. Каля Ешилор. В общем, было невесело, многие – агрессивно настроены, и все это сопровождалось, как у нас принято, матом и сигналами.

Но самое печальное, что тысячи водителей, простоявшие в пробках по часу, а то и больше, ругали не тех, кто занимался организацией движения транспорта, а марафон и спортсменов. И часто слышалось: «Зачем нам этот марафон нужен в центре Кишинева?! Пусть где-нибудь в Крикова бегают, это же тоже столица!»

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ