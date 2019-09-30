Ион Чебан об отстранении Руслана Кодряну от участия в выборах: условия должны быть одинаковыми для всех

Кандидат на пост мэра Кишинева от Партии социалистов считает, что необходимо изменение законодательной базы.

По ситуации с отказом Руслану Кодряну в регистрации в качестве независимого кандидата на местных выборах должны высказаться соответствующие компетентные органы. Об этом заявил кандидат на пост генпримара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан, отвечая на вопрос журналиста на эту тему, сообщает aif.md. Тем не менее, он дал краткий комментарий.

– Мне в этой ситуации не нравится неравенство между кандидатами, выдвинутыми партиями, и независимыми кандидатами. Я считаю, что условия регистрации должны быть одинаковыми для всех, и поэтому я выступаю за изменение законодательной базы. Знаю, что Кодряну оспорит это решение. Если он считает, что его права были нарушены, – пусть компетентные органы выскажутся. Кодряну – один из немногих, кто мог говорить непосредственно о городе, – отметил Чебан.

26 сентября Кишиневский окружной избирательный совет признал недействительными 1200 подписей из 10 454, собранных Русланом Кодряну для регистрации в качестве независимого кандидата на местных выборах.

ЛИДИЯ ТКАЧ