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Раскол в правящей коалиции. Готовится появление новой фракции в парламенте
30.09.2019

В ближайшее время Блок ACUM покинут еще не менее 4 депутатов, которые создадут новую фракцию в парламенте.

Об этом заявил в воскресенье недавно вышедший из Блока ACUM депутат Октавиан Цыку, дав понять, что появление новой фракции связано с результатами намеченных на 20 октября выборов по одномандатным округам.

"Уже есть достаточно депутатов [для создания фракции]. Подождем выборов по округам. Возможно, если мне не удастся выиграть выборы в Примарию, буде политическая борьба в парламенте, потому как цель моего там нахождения намного длительная", - заявил Цыку.

Известно, что последовать примеру Цыку и покинуть Блок ACUM намеревается депутат Юрий Реницэ. Еще одним возможным "кандидатом на выход" является Лилиан Карп.

Согласно Регламенту Парламента, новая фракция может быть создана не менее чем 5 депутатами в любое время парламентской каденции.


 
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