Стоматологи рекомендуют лечить зубы клюквой

Американские стоматологи начинают лечить некоторых своих пациентов клюквой и собираются это практиковать все чаще. Ученые из Университета Рочестера установили, что благодаря бактерицидному действию клюквенного сока вероятность заболевания кариесом у его потребителей снижается. Клюквенный сок ученые сравнивают с "тефлоном для зубов".

Они утверждают, что компоненты клюквенного сока блокируют бактериям доступ к зубной эмали. Это подтвердили эксперименты с микробом Streptococcus mutans, которого считают одним из главных виновников кариеса.

Однако употреблять сок в том виде, в котором он продается в супермаркетах, стоматологи считают нецелесообразным - содержащийся там обычно сахар, разлагаясь, сам способствует разрушению зубов. Ягоды клюквы содержат очень большое количество антиоксидантов (antioxidants), которые защищают клетки организма от повреждений, наносимых нестабильными молекулами, так называемыми свободными радикалами.

Важным для стоматологов и их пациентов стало открытие факта, что в клюквенном соке содержится вещество проантоцианид (Proanthocyanidine), не дающее образовываться зубному камню. Регулярное потребление клюквы убивает в пищевом тракте бактерии геликобактер пилори (Helicobacter pylori), которые могут инициировать язву или даже рак желудка.

Предварительные исследования также показали, что ежедневная порция клюквенного сока снижает в крови уровень «плохого холестерина» низкой плотности и повышает уровень «хорошего холестерина» высокой плотности. Клюквенные ягоды могут замедлять рост или даже предотвращать возникновение раковых опухолей, в том числе и челюстно-лицевой области.