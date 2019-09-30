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Общество
На лыжню в Болгарии с чартерными рейсами
30.09.2019

В лыжный сезон могут быть организованы чартерные рейсы из Молдовы в Болгарию. Об этом сообщило Национальное телевидение Болгарии (BNT) со ссылкой на советника Посольства Болгарии в Молдове Бронислава Денева.

По словам дипломата, миссия поддерживает организацию таких рейсов в зимний период. Недавно, пишет источник, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что государство может субсидировать чартерные рейсы.

За семь месяцев этого года около 192 тыс. молдаван посетили Болгарию. Подавляющее большинство из них отдыхали на берегу моря, а также в различных спа, санаториях и курортах. Около 13 тыс. молдаван посещают зимние достопримечательности в период с декабря по март. По оценкам, организация чартерных рейсов может в три раза увеличить число молдаван на лыжных трассах Болгарии.


 
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