На лыжню в Болгарии с чартерными рейсами

В лыжный сезон могут быть организованы чартерные рейсы из Молдовы в Болгарию. Об этом сообщило Национальное телевидение Болгарии (BNT) со ссылкой на советника Посольства Болгарии в Молдове Бронислава Денева.

По словам дипломата, миссия поддерживает организацию таких рейсов в зимний период. Недавно, пишет источник, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что государство может субсидировать чартерные рейсы.

За семь месяцев этого года около 192 тыс. молдаван посетили Болгарию. Подавляющее большинство из них отдыхали на берегу моря, а также в различных спа, санаториях и курортах. Около 13 тыс. молдаван посещают зимние достопримечательности в период с декабря по март. По оценкам, организация чартерных рейсов может в три раза увеличить число молдаван на лыжных трассах Болгарии.