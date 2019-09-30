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После побега Плахотнюк потратил более 100 тысяч долларов на аренду квартиры в Майами
30.09.2019

После побега Плахотнюк потратил более 100 тысяч долларов на аренду квартиры в престижном районе Майами-Бич.

Беглый олигарх уже неоднократно был замечен прогуливающимся на улочках South Pointo Drive – это один из самых дорогих районов города. Роскошные особняки и многоэтажки может позволить себе далеко не каждый – цены на покупку средненьких апартаменты начинаются от 2 миллионов долларов США, это если купить.

Аренда квартиры общей территорией в 200 квадратных метров – приблизительно в 9 200 долларов США помесячно. За эти деньги можно получить апартаменты с 2-мя спальнями и 2 санузлами. Прилагаются – шикарный панорамный вид на парк, океан и пляж.

Это не первый визит Плахотнюка в этот город и район – год назад, как рассказывают очевидцы, он также отдыхал в Майами-Бич именно в этом районе.


 
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