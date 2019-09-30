В Кишиневе будет до 28 градусов тепла в понедельник

Неделя начнется с теплой погоды. Начало новой недели побалует теплой погодой - во всей стране будет как минимум 25 градусов тепла днем, теплее всего будет в Кагуле - плюс 29. В Бричанах и Сороках, на севере страны, будет плюс 25, чуть теплее в Бельцах и Оргееве - плюс 26.

В Тирасполе, Леове и Комрате температура будет достигать до 28 градусов выше нуля, такие же показатели ожидаются в Кишиневе. В то же время в столице ночью будет плюс 13 градусов.

В ближайшие дни ожидаются перемены в погоде, температура будет варьировать от 16 до 28 градусов днем, и от 9 до 14 градусов ночью.