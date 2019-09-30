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Русскоговорящим вход воспрещен! Разочарование Kaufland? Мнение горожан
30.09.2019

Супермаркет Kaufland на Ботанике произвел неизгладимое впечатление на горожан. Жительница Кишинева описала в соцсетях свои впечатления от нового торгового центра и отметила, что на полках практически нет молдавской продукции.

– Если Киртоакэ назвал этот магазин светом, то я бы сказала, что это мрак. Когда вошла, мне показалось, что сегодня последний день перед концом света, или войной, или стихийным бедствием. Толпы людей с телегами хватают все подряд, по магазину не пройти! Безумие какое-то. Присмотрелась к товарам. Перцы - 56 леев за килограмм, зато из Евросоюза! Помидоры, лук, картофель, зелень - тоже. Цены - жуть! Только чернослив вроде молдавский.

Мороженое - все импортное, ни одной пачки нашего, молдавского. Сиротливо лежат 3 вида молдавского молока , а рядом с ними - 30 видов румынского. Ну скажите, зачем мне румынское молоко? У нас что, своего нет? Или румынский йогорт, сметана, сыры? Кстати, попробовала румынскую брынзу по 16 леев за 100 грамм (это у них фишка такая сейчас, чтобы не пугать ценами). Гадость! Ни вкуса, ни запаха.

Ну зачем мне румынская колбаса или ветчина (кстати, совершенно безвкусная), когда я неоднократно видела, как на центральном рынке румынские дамы скупают нашу домашнюю колбасу и причитают, что у них такой вкусной нет, и что они часто в продовольственные туры в Кишинев едут, за колбасой, брынзой и прочим, - написала жительница Кишинева.

По ее словам, нередко жители Бухареста приезжают в Кишинев и, «урча от удовольствия», едят местные магазинные пельмени, которых у них нет.

– Зато в Кауфланде наши люди скупают равиоли, начиненные какой-то мерзковатой зеленой массой. Хочется им сказать: "Люди, очнитесь! Зачем вы покупаете эту гадость? У нас уникальная страна, почвы, уникальные, натуральные продукты с необыкновенным вкусом!". А потом понимаю - это ведь РУМЫНСКОЕ. Полки забиты румынским вином, которое в мире считается низкокачественным. Да, есть французское, итальянское вино, и редко промелькнут пару бутылок нашего прекрасного вина! Да, есть осьминоги, устрицы, лосось на распродаже. Есть распродажи на бытовые товары, но ведь это долго продолжаться не будет, - рассуждает женщина.

Она заметила, что в супермаркете «нет ни одной надписи на русском языке, ни одной этикетки, ни одного указателя».

– Вся обслуга, включая кассиров, говорят только по-молдавски. Нет, не по-румынски, поверьте, я слышу разницу! Причем их спрашивают по-русски, а они понимают, но отвечают по-молдавски. Это что, Кауфланд вычеркнул из списка своих посетителей 30% русскоязычного населения Молдовы и всех туристов, сюда приезжающих? Или это территория Румынии, типа как посольство? Была в Румынии в Кауфланде неоднократно. Пусто, почти нет людей, и многие кассиры пытались мне и мужу отвечать по-русски! А у нас все наоборот. Я лично больше в их Кауфланд ни ногой! – заключила автор поста.

Ред: Мы считаем, что в Kaufland еще пожалеют о своих неправильных маркетинговых шагах. Молдавские продукты - это те, к которым граждане привыкли и которые любят и 30-45% Кишиневцев говорят по-русски, но это все не учитывается.


 
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