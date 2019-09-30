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Экономика
На въезде в Комрат: Продолжает действовать карантин из-за новой вспышки африканской чумы свиней
30.09.2019

В связи с выявлением очага африканской чумы в Комрате, на всех въездах в муниципий установлены стационарные посты досмотра транспортных средств.

Сотрудники полиции и примэрии города следят за тем, чтобы водители проезжали через специальную дезинфекционную зону. Кроме того, ведется выборочная проверка машин. Под запретом находится перевозка живых свиней и свиных туш.

Посты действуют на въездах в город – на дорогах «Комрат-Кишинев», «Комрат-Кирсово», «Комрат-Конгазчик», «Комрат – Чок-Майдан», «Комрат-Ферапонтьевка», сообщает gagauzinfo.md.

За два года в Гагаузии были зафиксированы три вспышки вируса африканской чумы свиней – два в селе Бешгиоз и один в городе Вулканешты. Тогда очаги были локализованы.

Африканская чума свиней – инфекция, которая поражает взрослых особей, поросят домашних пород и свиней диких видов. Вирус опасен только для животных и здоровью людей не угрожает.


 
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