Казаку: На меня идиоты наговаривают – я им в лицо плюну, я в жизни не торговал на базаре!

Музыкант знаменитого коллектива рассказал «Комсомолке» всю правду о своей «торговле» на кишиневском рынке.

Несколько дней назад муниципальный советник Илиан Кашу опубликовал в соцсетях фотографию — музыкант легендарной группы «Норок» Александр Казаку стоит на базаре, перед ним — арбузы, виноград, картошка, перец... Мол, следует такой вывод, до чего докатилась легенда отечественного рока! Пришлось стать рыночным торговцем, чтобы заработать себе на жизнь... С тем же посылом информацию подхватили все молдавские СМИ.

Мы же решили найти самого Александра Казаку, чтобы узнать правду, как говорится, из первых уст.

- Это была шутка! - объясняет Александр. - Дело в том, что на том рынке торгуют мои знакомые, у которых я играл на свадьбе двадцать лет назад, они меня помнят и уважают. Я подошел к ним как покупатель. А Кашу, он был не один, подходит и спрашивает меня: «Вы здесь торгуете?». Я отвечаю, что да, торгую, решил пошутить. Сказал, что продаю здесь арбузы, а они поверили... Идиоты! Кашу спрашивает: «Докатились до того, что торгуете?» Я говорю, что у меня полгектара арбузов есть (смеется). А они все приняли за чистую монету. Сделали из мухи слона.

- А вы, наверное, человек небедный...

- У меня и пенсия неплохая, совсем недавно ее повысили. До сих пор с коллективом, нас три человека, играем на свадьбах и днях рождениях. Свой репертуар, играем час-полтора. Играем красивую, «нороковскую» музыку, поп, рок. Играем там, куда приглашают — в Молдове, в Румынии, в Россию зовут, правда, самолетом я не летаю.

- Каков ваш гонорар за выступления?

- Трудно сказать, да и не надо. Все зависит от расстояния, от других факторов. Я пошутил, а они не поняли. Они мой имидж очернили, подам на них в суд. Я большой человек в мире музыки, делаю сейчас то, что другие и близко не играют. Пресняков-старший, Антонов — мои друзья. Приезжают сюда на гастроли артисты из Москвы, рубят здесь такие деньги, катастрофа! А мы в стороне, понимаешь? Такая политика сегодня. Но мы же основали все это дело, мы играем лучше, чем они!

- Вы никогда не стояли за прилавком?

- Ни грамма, ни помидорки в жизни не продал! Я правду говорю. Поэтому хочу встретиться с Кашу и плюнуть ему в лицо! Они хотят себе политические очки перед выборами набрать за счет меня... Это жлобизм!

- Зачем вы так пошутили? Вам же боком это это вышло!

- А я не знал, что они такие дураки! Все мои друзья и знакомые смеются... Катастрофа!

Скажи, зачем и почему - Alexandru & Anatol Cazacu

ЛЕОНИД РЯБКОВ