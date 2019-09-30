Я «Кауфланд» видел: Почему немецкие супермаркеты не пустят по миру молдавский бизнес

Опасность угрожает лишь тем, кто сейчас, пользуясь монополией на районе, продает кишиневцам откровенную гадость.

Каюсь, я в пятницу был в «Кауфланде» на Чеканах. Пошел, несмотря на то, какую вакханалию развили в соцсетях наши граждане: дескать, позор – выстоять многочасовую очередь и убиваться потом за пресловутыми пледами на распродаже. В итоге (дело было в пятницу, на второй день после открытия), никаких очередей перед входом в магазин уже не было.

Внутри, да, было много людей, но, если ловко маневрировать между рядами и посетителями, это практически не мешает. Кстати, на кассах почти нет очередей (привет, «Метро») – дело в том, что они ВСЕ работают, а народ особо не тарится – видно, что пришел разведать обстановку: буквально за хлебушком.

Первое впечатление: маркет как маркет. Ну, немногим больше, чем некоторые наши «гиганты». Теперь давайте разбираться, так сказать, с тем, что на полках.

1. Овощи и фрукты.

Практически все – импортное. Я купил импортный шпинат и итальянские персики (последние за 16 леев кило). И, если со шпинатом, как позже выяснилось поторопился, то ровно такие же персики на рынке в самом начале улицы Мирча чел Бэтрын стоили уже… 26 леев.

Да, наши сочные и наливные. А итальянским, судя по всему, пару-тройку дней не мешало бы полежать на подоконнике, чтобы «дойти». Но не такая же разница в цене!

Возможно, так происходит в самом начале, и когда разница будет не столь громадной, то персики с Апеннин никто брать не будет. Но ведь и наши продавцы (не все, но большая часть) совесть давно потеряли, задирая даже в сезон цены на овощи и фрукты: вспомните прошлый год, когда осенью молдавский виноград, сливы и яблоки стоили баснословных денег, а потом, по весне, продавали в три раза дешевле во время акции «Спаси фермера – купи виноград!» То есть, «падать» было куда, что бы они не утверждали.

Кстати, об этом говорит и тот факт, что другие супермаркеты, которые находятся в непосредственной близости от «Кауфландов», в эти дни на аналогичный товар тоже цены снизили.

2. Молочка

Много упреков, что молдавская молочная продукция смотрится крайне сиротливо на прилавках «Кауфландов» - там, в основном импортная, чаще всего – румынская. Некоторые граждане, купив румынскую сметану и брынзу, выражают крайнее разочарование ее непривычным вкусом.

Что тут скажешь? Возможны два варианта развития событий. Первый: румынские производители перестроятся, начав делать молочку, ко вкусу которой мы привыкли (тем более, что один из крупнейших румынских «молочников» - молдаванин, расширивший свой бизнес). Второй вариант: покупаем молдавское, но не здесь. Если нам не нравится импорт, то никто не заставит его потреблять силой.

3. Почему так мало молдавского в «Кауфландах»?

Говорят, что за «вход» в немецкие маркеты с местных производителей требовали скидку на их продукцию в 40 процентов (другая версия – 30), что для нашего рынка невероятно много (обычно речь идет не более, чем о 10-15 процентах).

Однако, судя по всему, тем молдавским производителям, чей товар присутствует на прилавках, удалось либо договориться о меньшей скидке (и они публично выражают оптимизм и изображают радость по поводу происходящего), либо 30-40 процентов – нормально, когда наши задирают несколько цен от себестоимости. Либо, между прочим, дело в крайне низком качестве молдавской продукции – вспомните скандальную историю двухгодичной давности, когда выяснилось, что в молдавском молоке нет… молока.

Есть подозрение, что ситуация с молдавскими товарами в «Кауфландах будет меняться в лучшую сторону.

Во-первых, нашим гражданам сладок не только дым Отечества, но и вкус. На прилавках наших магазинов полно того же немецкого майонеза – «Оливье» на Новый год с его помощью не сделаешь. Или, например, СЛАДКАЯ и совсем не острая горчица: как экзотику на разок-другой, можно, а на постоянной основе – увольте, холодец хорош исключительно с молдавской.

Во-вторых, уже готовы поправки в Закон о внутренней торговле, с помощью которых планируется ограничить максимальный размер скидки для местного производителя до 10 процентов, а также обязать торговые сети обеспечить на полках 50 процентов товаров местного происхождения и ограничить период промоакций 60 днями.

4. Погубит ли «Кауфланд» молдавский бизнес?

А вот рискну сказать, что не погубит. Во многом из-за менталитета молдавского покупателя. Да, наш народ падкий на дешевизну, но только первое время. Вот купил я пачку недорогого немецкого холодного напитка – кофе с молоком. Ну, попробовал – и ладно, фанатом не стал.

То есть, если вам за экзотикой – то бегите в «Кауфланд»: сыр с соусом песто, всякие омары с устрицами и те же прекрасные на вид итальянские персики. Кофе, опять же, пока бесплатно наливают. Иными словами, все неплохо, но не на каждый день.

Молдавский же бизнес, если поумерит аппетиты, спокойно в эту сеть войдет. Дело в том, что есть уже у нас один гипермаркет «для избранных», где в основном все импортное: там почти всегда пусто, муха пролетит – все продавщицы встрепенутся.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Порадовав родных и близких всякими деликатесами, купленными в «Кауфланде» в пятницу, отправился я вчера вечером в свой небольшой магазинчик у дома. За более привычными продуктами. Молдавскими.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ