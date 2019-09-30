Сильвия Ешану о несерьезном за 15 лет работы AmadeusTravel

Интервью с директором Amadeus Travel Сильвией Ешану. Повод для интервью – пятнадцатилетний юбилей AmadeusTravel на молдавском рынке. Чтобы избежать клише и шаблонов по поводу юбилея – разговор только о несерьезном.

Сильвия, здравствуйте. Есть наблюдение: любой юбилей и корпоратив компании делится на две части. Первая – официальная. Она, вроде бы необходима. Но и выступающие и зрители все равно позевывают от скуки. И часть вторая. Все чуть выпили, расслабились и начинаются воспоминания «а помните…». И вот эта часть, она интересная. Согласны поговорить о юбилее Amadeus Travel сразу со второй части? В первой скажем только что да, Amadeus Travel исполнилось 15 лет.

Согласна.

Тогда я просто буду записывать, а вы рассказывайте. А чтобы было проще начать… Мне сегодня утром попалась старая детская книжка «Вредные советы Григория Остера». Если бы вы давали иностранным туристам в Молдову вредные советы, с чего бы вы начали?

Хм. Американским туристам, а они очень любят в посещение Молдовы включать тур в Приднестровье, Back to USSR, я бы посоветовала обязательно сфотографировать фотоаппаратом с телеобъективом технику и людей в форме, пусть даже не военных, а хотя бы таможенников…

Думаете, тогда погружение в реалии СССР будет полным?

Рассказываю реальную историю. И мы в агентстве и сопровождающие иностранцев в Приднестровье гиды неоднократно повторяем: «Запрещено фотографировать военную технику и людей в форме». Но зачем американец, как правило, увешанный еще и не одним фотоаппаратом, едет в Приднестровье? Чтобы рассказать друзьям в Америке как он побывал в тоталитарном режиме. Это, кстати, вызывало постоянные проблемы с миграционными карточками, которые выдавали на въезде и забирали на выезде. Через одного туристы пытались «потерять» эту карточку, чтобы потом показать ее дома, проштампованную еще «советской» печатью. Доходило до того, что когда карточки надо было вернуть, просили поставить печать хоть на чистый лист бумаги. На память. Хорошо, что уже карточка стала выдаваться в электронной форме и «охота за печатями» ушла в прошлое. Но, что еще осталось в настоящем – это «советский» штамп на открытке, если ее послать с приднестровской почты и деньги, приднестровская валюта.

Так что там, все-таки, с историей с фотоаппаратами?

Один из туристов решил проигнорировать предупреждения и активно снимал все, что мог. В том числе и технику и таможенников. Приднестровцы не выдержали и «арестовали» американца и гида. По крайней мере, задержали, развели по камерам и провели воспитательную беседу. Когда волнующийся гид добрался, наконец, до американца, тот был белее снега. «Воспитали» и отпустили. Зато туристу точно будет, что рассказать дома.

Я думал, что виноделие – это визитная карточка Молдовы, а, оказывается, поездка в Приднестровье тоже в топе…

Винодельческому туризму в Молдову очень помогает, что мы упомянуты в Книге рекордов Гиннеса.

Крикова?

Как ни странно, но – Милештий Мичь. В 2005 году представители World Guinness Book подтвердили и зарегистрировали тот факт, что в Молдове находится «самая большая и длинная коллекция бутылок вин» – более 1,5 миллиона единиц. Речь идет о винных подвалах Милештий Мичь. Коллекция «спрятана» в искусственно созданных подземных галереях, протяженностью в 55 км (34 мили), и была заложена в 1968 году, когда поступила первая бутылка вина.

Рекорд все еще активен, значит Милештий Мичь все еще рекордсмен.... "

И что, получается, что весь поток туристов это пару шаблонов? Посетить винные подвалы и съездить на машине времени в бывший СССР?

Нет, что вы! В нашей практике очень много индивидуальной работы. Очень, кстати, помогают социальные сети, можно изучить хобби и увлечения туриста и предложить ему что-то особенное…

Например, что особенное можно узнать о туристе из социальных сетей?

Например, что он увлеченный нумизмат. Именно так получилось с одним из туристов. Поэтому, когда он уже в Молдове пришел в офис Amadeus Travel мы предложили ему уникальную возможность – побывать в Национальном банке Молдовы и купить всю коллекцию современных молдавских монет, которую можно приобрести. Можете себе представить, как он был удивлен и счастлив.

Бывает, что неожиданность для туриста готовим не мы, а случай. Группа туристов из Германии, по большей части историки, были в Бендерской крепости. Во время посещения пошел ливень, такой сильный, что в отдельных местах они оказались по колено в грязи. Но этот же поток поднял из земли старую курительную трубку кого-то из солдат гарнизона крепости. Их, на самом деле, находят в крепости очень много. Счастливому историку руководство крепости разрешило взять находку с собой. Особой исторической ценности она не представляет, их находили десятками, но представляете какой это подарок для такого туриста?

Слушаю вас и думаю, что профиль туризма очень поменялся за эти пятнадцать лет в Молдове. Раньше это была Турция и Болгария, сейчас все больше я слышу об инкаминге. Он действительно так вырос?

Эта сфера, безусловно, меняется. Когда все начиналось, вы могли столкнуться с тем, что ваш автобус с иностранной экскурсией приезжал куда-то к сельской гостинице или ресторану, а хозяйка могла выйти и сказать, что принять туристов не может, потому что ей неожиданно заказали банкет. Сейчас это и представить себе невозможно. Все хозяева следят за отзывами на TripAdvisor и на букинге. По отзывам туристов, кто побывал в нескольких странах экс СССР, молдавское гостеприимство теплее и радушнее даже грузинского.

Но есть еще очень много вопросов, которые нужно решить, чтобы инкаминг стал существенной статьей доходов агентства. И они, к сожалению, не зависят от нас. Это и инфраструктура, и дороги, и отношение людей в сфере обслуживания, банальное знание иностранных языков.

Тем не менее поводы для оптимизма есть.

Все иностранцы похожи друг на друга или есть национальные различия?

Конечно, есть. Англичане и немцы очень собранные, свои права и наши обязанности знают и требуют. Все должно быть по правилам. Если первый день была одна машина, то на второй ее лучше не менять, это сразу вызывает вопросы. Итальянцы веселее, но «экономичнее». Румынские туристы, часто, придирчивы и не очень много заказывают дополнительных услуг. Для китайцев самое важное все сфотографировать. Хотя люди, конечно, очень разные. Иногда бывают казусы от неосведомленности, что за страна Молдова. Одна из наших менеджеров рассказывала, что попросила вечером на рецепции гостиницы у мексиканских туристов достать паспорта. Один из мексиканцев, неожиданно, стал расстегивать брюки. Оказывается, он надел специальную нательную сумку поверх трусов, в которой спрятал паспорт и деньги. Ему сказали, что Молдова – это опасная страна, полно гетто и на каждом шагу могут напасть. Ну, посмеялись…

Судя по вашим рассказам, инкаминг действительно стал важен для AmadeusTravel..

Мы даже создали отдельный сайт visitmoldova.travel, причем только за право использовать название Moldovaзаплатили государству 100 000 лей. Что еще нужно отметить, что в последние годы появился еще один вид своеобразного инкаминга – посещение страны диаспорой. Хотя, зачастую, диаспора покупает туры не по Молдове, а на море. Отпуск небольшой, хочется и побыть с близкими и самому отдохнуть. Так что случается, что летит из Кишинева чартер, а на нем заказ от семи семей с детьми, мамами и бабушками. Это, кстати, вызывает в работе целый ряд новых проблем. В первую очередь с паспортами, визами, разрешениями на выезд/ въезд. Так что эта тема требует повышенного внимания со стороны сотрудников, иначе накладки неизбежны."

Хотел, еще, спросить об «исходящем» туризме. Как агентства себя чувствуют в конкуренции с прямым бронированием авиабилетов, гостиниц, автомобилей? Кажется, в наше время все больше людей планируют поездки самостоятельно…

Не буду спорить, тренд такой есть и мы его, конечно, почувствовали. Но есть и обратный тренд, часть туристов, столкнувшись с проблемами онлайн бронирования, возвращаются в агентства. Или, наоборот, используют агентства для консалтинга. Как вам, например, забронировать отель в Болонье перед новым годом по «букингу», приехать на место, и увидеть двери отеля заколоченными на ремонт? Понятно, что если вы не растеряетесь, вы как-то решите ситуацию (я говорю об абсолютно реальном случае, накладке «букинга»). Но когда у вас на том конце телефонной трубки менеджер из вашего агентства, то такой проблемы, во-первых, не случится, а если и случится, то она будет оперативно решена.

Кроме того, вы не поверите, осталось еще много клиентов, которым с агентством работать проще. Дело, иногда, доходит до смешного. Туристу в Греции, в отеле, проще заказать цветы жене не через рецепцию, а через нас, через Кишинев. И мы, конечно, заказываем…

Мы как-то несерьезно обсудили и «инкаминг» и «аутгоинг». Что-то еще пропустили из деятельности AmadeusTravel?

MICE. Направление корпоративного туризма. Деловые переговоры, поездки для персонала и партнеров, ивенты, форумы и конгрессы.

Молдова, как направление для корпоративного туризма представляет интерес?

Разумеется. Страна удобно расположена с точки зрения перелетов из Европы или Турции. Как пример, мы не так давно провели интернациональный форум Panasonicв Кишиневе. 300 гостей. Так что это направление, хоть и непростое по логистике, но очень заметное в нашем портфолио.

Наверное, буду закругляться с вопросами и, на прощание, поздравлять с юбилеем. 15 лет – это очень много. 2004 год. По плотности событий – как полвека прошло. Не умею поздравлять банальными фразами, так что просто: двигаемся дальше.

Павел ЗИНГАН