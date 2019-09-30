Молдаванка, обосновавшаяся в Португалии: Моя большая мечта – вернуться домой

Молдаванка Алена Истратюк уехала в Португалию 15 лет назад, а недавно открыла собственное туристическое агентство в Лиссабоне. Репортеры Ea.md побеседовали с предпринимательницей, чтобы узнать, как ей это удалось и какие у нее планы на будущее. «Я приехала Португалию 15 лет назад. Уехала из Молдовы в поисках лучшей жизни и будущего с большими возможностями.

Я выбрала эту страну, так как она была одним из самых рекомендуемых мест другими эмигрантами», – начала Алена рассказывать свою историю. «Сначала я с трудом нашла работу и устроилась в сфере ресторанного бизнеса. Однако, поскольку у меня были различные квалификации и дипломы об обучении в области туризма и авиации, это побудило меня позже представить свое резюме нескольким турагентствам.

Меня приняли в агентство, и я начала работать в качестве турагента. Через некоторое время мне предложили стать ассоциированным партнером в этом агентстве. В то же время я стала официальным представителем авиакомпании "Air Moldova" в Португалии, где проработала до 2018 года. Этот многолетний опыт помог мне понять больше аспектов, таких как трудности профессиональной жизни эмигранта и то, что для успеха нужно много работать», – говорит Алена.

«За эти годы я приобрела больше уверенности в том, что можно иметь свой бизнес. Именно так у меня возникла идея создать туристическое агентство "GGT Great Galaxy Travel". И когда мы получаем импульсы изнутри, которые важно почувствовать, это уже не кажется таким сложным. Вы должны сосредоточить свои идеи и действовать!», – отмечает она.

«Итак, получив все обязательные лицензии, мы открыли двери нового агентства: "GGT Great Galaxy Travel" со штаб-квартирой в одном из самых престижных районов Лиссабона. А через 6 месяцев первый филиал агентства появился в другом регионе Лиссабона», – добавила Алена.

«Самая большая трудность, с которой я столкнулась, заключалась в создании команды для начала деятельности, потому что хороший старт очень важен для того, чтобы проект дал положительные результаты. Теперь у меня небольшая, но крепкая команда», – подчеркнула Алена.

«Мои задачи на будущее – это развитие агентства, привлечение инвестиций и превращение GGT в устойчивое предприятие с гарантированным ростом», – говорит Алена Истратюк. Но, несмотря на такие замечательные результаты, Алена утверждает, что все не так просто, как кажется.

Для иностранца открыть бизнес в другой стране остается большой проблемой. «Нет ничего легкого в чужой стране. Образ жизни, культура, язык – все другое. Я должна признать: даже переход в статус владельца не легок», – отмечает Алена. Женщина говорит, что ее самая большая мечта – вернуться в родную страну, «чтобы быть признанной человеком, который эмигрировал, но вернулся в страну с хорошими результатами».