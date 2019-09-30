Цена за газ для Молдовы с 1 октября снизится на 10-15 долларов

Предварительно «Молдовагаз» и «Газпром» договорились о продлении действующего контракта.

Контракт на поставки газа в Молдову продлен на 2-3 года, а с 1 октября цена газа снизится на 10-15 долларов, заявил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

По его словам, к концу года стоимость газа может уменьшиться на 35-40 долларов за 1 тысячу кубометров.

Чебан отметил, что нынешний договор с «Газпромом» выгоден для Молдовы, и применяющая в нем формула расчета цены на газ позволяет не переплачивать в периоды максимального потребления газа.

– Наш интерес заключается в продлении договора с российским газовым холдингом, как минимум, на 3 года. Я надеюсь, коллеги из «Газпрома» поддержат это, тем более, чем есть принципиальная договоренность на уровне руководства страны, - отметил Чебан.