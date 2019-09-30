Стамати: “Нам нужно, что ВСМ продолжал работать в нормальном режиме”

Изменения на высших уровнях власти, неизменно ведут к переменам на других уровнях. Что ведет к сопротивлению тех сил, которым это не нравится, которые осознают, что им придется покинуть систему. Так прокомментировала Министр Юстиции Олеся Стамати конфликт Вышего совета магистратуры и судей, в интервью изданию newsmaker.

На вопрос издания о том, является ли подобное сопротивление нормальной практикой, министр ответила, что это ненормально, но подобные действия объяснимы.

“Конечно, хотелось бы, чтобы этого не было. Чтобы люди осознавали ответственность за ту роль, которую они играют в государстве. Потому что это судьи. И потому что должны понимать, что, если поступали в последние 10 лет не так, как должно, то надо уйти. Но так не происходит. Я не могу сказать, что это нормально, этому можно найти объяснение, но так должно быть”, – отметила Стамати.

Она выразила надежду, что в судебной системе больше не придется сталкиваться с подобными противостояниями.

“Я бы хотела, чтобы система не давала таких больших трещин, которые непонятно откуда взялись. Нам нужно, чтобы Высший совет магистратуры (ВСМ), в каком бы составе он ни был, продолжал работать в нормальном режиме. Чтобы генпрокурор мог прийти в ВСМ с запросом о снятии иммунитета с судьи и совет мог на этот запрос отреагировать. Если же мы на два-три месяца заблокируем работу ВСМ, в этот период ни с одного судьи нельзя будет снять иммунитет”, – подчеркнула министр.

По ее словам, за последние годы появилось очень много людей, пострадавших от действий предыдущей власти. Среди них политики, бизнесмены, а также люди, чьи имена не известны широкой публике. Она отметила, что многих из них осудили несправедливо и сейчас необходимо рассматривать каждый подобный случай отдельно, универсального решения нет.

Конфликт судей и ВСМ проявился 13 сентября, когда 87 судей подписали требование об отставке членов Высшего совета магистратуры и призвали к срочному созыву внеочередного общего собрания судей.

19 сентября ВСМ отложил обсуждение темы и распорядилась выяснить, как образом собирались подписи. Председатель ВСМ Дорел Мустяцэ уточнил, что пять судей решили отозвать свои подписи, заявив, что они подписали другой текст запроса. Он добавил, что документ также был подписан судьями, которые находятся в отпуске или временно не работают, а некоторые поставили свою подпись на чистых листах. Рассмотрение запроса о созыве общего заседания было отложено. На следующий день Апелляционная палата, рассмотрев ходатайство Ассоциации судей Молдовы, обязала ВСМ срочно созвать общее собрание судей.

24 сентября совет отклонил запрос 87 судей о созыве общего собрания для обсуждения вопроса перезапуска деятельности ВСМ. Член ВСМ Нина Чернат усмотрела в обращении судей попытку намерено заблокировать работу совета. По ее словам, отзыв членов ВСМ заморозит работу органа на несколько месяцев, пока не будут избраны новые члены.

В тот же день Апелляционная палата Кишинева постановила, что внеочередная Генеральная ассамблея судей должна состояться 27 сентября, и издал индивидуальный административный акт в этом отношении. Заключение может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение трех дней.

27 сентября шесть членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) были отстранены от должности решением Генеральной ассамблеи судей. Более 160, проголосовали за увольнение каждого члена в отдельности. Высший совет магистратур остался без временно исполняющего обязанности председателя Дорела Мустяцэ и еще пяти членов: Виктора Мику, Луизы Гафтон, Петру Морару, Нины Чернат и Анатолия Галбена.