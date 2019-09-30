“Черная сумка” для Додона, концессия аэропорта и кредиты от BEM. Илан Шор выступил на Центральном телевидении

Осужденный на 7 лет лидер партии "Шор" Илан Шор, которого объявили в международный розыск, дал большое интервью Центральному телевидению в Оргееве. Беседу показали вчера вечером в прямом эфире. Арест, деньги для Додона и местные выборы. Рассказываем кратко, о чем говорил Шор.

О давлении на партию

Шор рассказал, что давление на его партию было и раньше, когда ПСРМ предлагала депутатам партии “Шор” покинуть фракцию и поддержать тот или иной альянс. “Но люди у меня порядочные, в связи с этим случилась эта жесткая и неадекватная реакция“.

Он добавил, что все эти годы он сотрудничал со следствием и нет никаких поводов, считать Таубер и Апостолову подозреваемыми, так как Шор ранее четко называл реальных обвиняемых в деле о банковском мошенничестве.

Депутат считает, что сегодня в Молдове – тоталитарный режим, что видно на примере того, как был выдан мандат на его арест. “Я никогда не скрывался и всегда сотрудничал со следствием. Но я уверен, что в этих условиях они не последуют закону и арестуют меня при первой же возможности. Так мне будет тяжелее бороться с режимом”.

О черной сумке Додону

Шор рассказал, что передал Игорю Додону взятку три миллиона долларов за назначение в 2012 году Николая Тимофти президентом. “Конечно же в черной сумке были деньги, которые Филат передавал Додону за назначение президента Тимофти. Деньги Филат получал из Banca de Economii. Но это сумка была не одна, а несколько”. Но, по словам Шора, об этом нет смысла говорить, так как дело в любом случае закроют, как сделали это с видеозаписями переговоров Додона в офисе Демпартии.

Об украденном миллиарде

Депутат отметил, что никакого миллиарда, о котором говорят в прессе, не было, а было 600 миллионов, что подтвердил позже Кролл, но потом поменял свои показания. “Из которых 350 млн долларов было выдано до моего прихода в банк и до появления частных акционеров. В эти 350 млн входят кредиты Зинаиды Гречаный, а 250 млн было передано Филату, что доказано судом”.

Шор рассказал, что в банке с 2010 года лежат документы о невозврате кредита супругом спикера парламента Зинаиды Гречаный. “Я предоставил документы в НЦБК о том, как не был возвращен кредит. На момент займа Гречаный занимала пост премьер-министра. Кредит без залога, под жестким давлением со стороны правительства”.

Шор добавил, что обязательно назовет конкретные имена, но когда в стране поменяется юстиция.

О концессии кишиневского аэропорта

В ходе интервью Шор рассказал, что было несколько решений судов, доказывающих, что сдача аэропорта в концессию была легальной. “На лицо факт, как выглядит аэропорт сейчас и как он выглядел раньше. Все это было осуществлено с инвестиционных денег”. Он добавил, что обвинения о том, что аэропорт модернизировался за свои же деньги за счет таксы в 9 евро это политическое шоу.

“Государство не считает, сколько денег они выиграли. Это теперь самый динамично развивающийся аэропорт в странах СНГ. О таксе в 9 евро – вранье. Это не было основным источником инвестиций”.

По мнению Шора, если правительство отберет аэропорт у инвестора, это приведет к серьезному финансовому потрясению и гражданам придется выплачивать неустойку, так как юридических оснований для разрыва договора нет. “Для Молдовы большая честь, что такой инвестор как Ротшильд пришел в страну”.

О местных выборах

Шор уверен, что у партии будут очень хорошие результаты на выборах, на примере Оргеева, у которого увеличился бюджет в четыре раза и внедрены масса социальных программ. “Сегодня Оргеев лучший город страны. У нас есть четкая модель развития страны по типу Макдональдса, как франчайзинг. В городах, где мы будем побеждать – будет тоже самое, что и в Оргееве”.

В ходе беседы Шор неоднократно отмечал, что блок ACUM фактически находится в подчинении президента Додона, как и правоохранительные органы, а при новом альянсе страна стала жить намного хуже и “по шпаргалкам Международного валютного фонда”.

По мнению Шора, именно его партия построила настоящий социализм в Оргееве и коммуне Жора де Мижлок. Он отметил, что Игорь Додон “предал свой электорат и весь левый фланг, сделав коалицию с национал-либералами, отходя от социальных ценностей”.