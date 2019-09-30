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Политика
Игорь Додон о министрах кабмина Санду: Такое ощущение, что некоторые из них работают ради резюме
30.09.2019

Президент Игорь Додон раскритиковал работу правительства Майи Санду. По его словам, складывается впечатление, будто некоторые министры вышли на работу ради пункта в резюме. Заявления прозвучали в интервью для сайта  TRIBUNA.MD.

"В работе правительства пока нет четкого плана работы, основанного на решении главных проблем людей. У меня есть ощущение, что главы некоторых министерств пришли на должность министров только, чтобы получить запись в резюме, что они занимали кресла в правительстве. Они все еще экспериментируют или не поняли свою задачу, но время идет быстро, мы не можем ждать, пока определенные люди не поймут, каковы реальные проблемы граждан", - заявил президент.

По словам главы государства, нужно отказаться от практики вбрасывания в общественное пространство необдуманных, недостаточно проанализированных заявлений, которые вызывают напряжение в общество.

"Недавнее заявление о том, что правительство вновь задумывается о повышении налогов и введении прогрессивного налогообложения, чрезвычайно опасно. Я считаю, что перед выдвижением таких идей их следует проанализировать и обсудить с социальными категориями, которых они коснутся. Для меня, но как я понимаю, и для ПСРМ – главной политической фракции в парламенте, это заявление стало неожиданностью. Я видел, что его немедленно раскритиковали некоторые эксперты. Это происходит, потому что появляются идеи, которые приходят на ум в одночасье", - добавил Игорь Додон.


 
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