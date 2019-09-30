Игорь Додон о министрах кабмина Санду: Такое ощущение, что некоторые из них работают ради резюме

Президент Игорь Додон раскритиковал работу правительства Майи Санду. По его словам, складывается впечатление, будто некоторые министры вышли на работу ради пункта в резюме. Заявления прозвучали в интервью для сайта TRIBUNA.MD.

"В работе правительства пока нет четкого плана работы, основанного на решении главных проблем людей. У меня есть ощущение, что главы некоторых министерств пришли на должность министров только, чтобы получить запись в резюме, что они занимали кресла в правительстве. Они все еще экспериментируют или не поняли свою задачу, но время идет быстро, мы не можем ждать, пока определенные люди не поймут, каковы реальные проблемы граждан", - заявил президент.

По словам главы государства, нужно отказаться от практики вбрасывания в общественное пространство необдуманных, недостаточно проанализированных заявлений, которые вызывают напряжение в общество.

"Недавнее заявление о том, что правительство вновь задумывается о повышении налогов и введении прогрессивного налогообложения, чрезвычайно опасно. Я считаю, что перед выдвижением таких идей их следует проанализировать и обсудить с социальными категориями, которых они коснутся. Для меня, но как я понимаю, и для ПСРМ – главной политической фракции в парламенте, это заявление стало неожиданностью. Я видел, что его немедленно раскритиковали некоторые эксперты. Это происходит, потому что появляются идеи, которые приходят на ум в одночасье", - добавил Игорь Додон.