Игорь Додон: Мы должны действовать очень прагматично и продуманно в национальных интересах Республики Молдова

В интервью порталу ТРИБУНА президент Игорь Додон коснулся результатов своего визита в США, где принимал участие в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, а также многих важных вопросов внутреннего плана Республики Молдова.

ТРИБУНА: Вы недавно вернулись из США, где произнесли речь с трибуны ООН, которая вызвала еще большую полемику внутри страны. Есть ли основания для критики в ваш адрес или нет?

Игорь Додон: Прежде всего, я отмечу две вещи, которые произошли впервые. Первая – когда речь официального лица Республики Молдова с трибуны ООН так продвигалась и обсуждалась в обществе. Вторая – я первый официальный представитель, который своим выступлением представлял всех молдаван и не делил их по геополитическим категориям.

В последние годы вы помните, что молдавские чиновники представляли на трибуне ООН только часть общества, определенную категорию избирателей, продвигали вопросы, связанные с геополитической борьбой, только для того, чтобы провести политическое шоу и привлечь внимание определенной партии международного сообщества. И я хочу напомнить вам, что даже некоторые из сегодняшних депутатов Блока «ACUM» говорили в прошлом году, что тот факт, что бывшее правительство выступало с речами, в том числе в ООН, на тему вывода иностранных войск, – это просто пыль в глаза и пиар-акции, но сегодня они противоречат сами себе.

По моему мнению, есть действительно много важных тем, которые мы должны продвигать с таких международных трибун, но в то же время у нас есть много дел, которые мы должны сделать в отношении наших международных партнеров, без попытки начать новые конфликты с некоторыми из них, но попытаться разрешить их путем диалога и конструктивного подхода. Тема Приднестровья во всех ее аспектах стоит на нашей повестке дня и обсуждается со всеми внешними партнерами, включая Российскую Федерацию. Впервые после многих лет начинают осуществляться определенные шаги, я имею в виду инициативу, недавно объявленную в Кишиневе российским министром обороны, о возобновлении уничтожения хранящихся в Приднестровье боеприпасов. Далее может появиться и другой прогресс в этой области, но прежде всего мы все должны обсудить внутри и вместе определить, какой подход является наилучшим, чтобы у нас был одобренный всеми стратегический план по этой теме.

Я лично считаю, что вскоре мы можем увидеть некоторые возможности для продвижения в вопросе политического урегулирования приднестровского конфликта, в том числе благодаря внутриполитическому консенсусу, но также и при консенсусной поддержке основных геополитических сил. Чтобы сделать это, мы должны проводить меньше предвыборных и политических шоу с пустыми воинствующими заявлениями, а действовать очень прагматично и продуманно в национальных интересах Республики Молдова. Только спектаклями по этим темам мы не добьемся никакого прогресса в разрешении приднестровского конфликта, а сохраним блокаду и остановим любые возможные изменения.

Т.: Партнеры по коалиции – Андрей Нэстасе и Майя Санду – весьма резко высказались насчет вашей речи в ООН, премьер-министр обвиняет вас в отсутствии мужественности. Повлияют ли эти сильные заявления на ваши отношения в коалиции?

И.Д.: Андрей Нэстасе участвует в предвыборной кампании, и, вероятно, ему нужно сделать много заявлений такого рода для своего предвыборного шоу, поэтому я не удивлен его заявлениями. В последнее время он говорит и делает много неприятных вещей, чтобы их заметили, но он не должен забывать, что после местных выборов ему предстоит вернуться за тот же рабочий стол с теми, с кем он сейчас ведет себя довольно недружелюбно, и может случиться так, что он останется один за столом, потому что никто не захочет быть рядом с ним.

Но Майя Санду удивила меня, она опустилась на уровень языка, который, как мне кажется, не делает ей чести. Если бы отношения между нами были ограничены измерением уровня мужественности, Нэстасе и Майя Санду и сегодня были бы в оппозиции, боролись бы путем заявлений с Плахотнюком, никогда не достигли бы постов премьер-министра и министров в правительстве. Поэтому я предпочитаю рассматривать эти словесные заносы как простую разрядку эмоций или разочарования, а не придавать им какого-то значения, которое влияет на наши отношения.

Я думаю, сейчас полезнее обсудить нашу политическую зрелость, как мы можем продемонстрировать сбалансированный и эффективный подход в процессе правления. Люди должны давать нам оценку, а не мы друг другу. И люди будут судить нас не по нашим речам, а по тому, что мы делаем эффективно для улучшения их жизни. Этого они ждут от нас, а не того, чтобы мы метали стрелы.

Т.: С момента смены власти в Республике Молдова прошло 100 дней. Как вы оцениваете этот период?

И.Д.: Это переходный период, когда новому парламентскому большинству удалось в рекордные сроки предпринять важные шаги по очищению государственных институтов, практически полностью был поддержан пакет по деолигархизации. Это важный первый результат, но я думаю, что трудности только начинаются. Граждане ждут, что власть в приоритетном порядке будет заниматься их социальными и экономическими проблемами. Некоторые политики много и энергично говорили в предыдущие годы, находясь в оппозиции, однако они продолжают много говорить и сейчас, находясь у власти, но, как бы твердо и убедительно они ни говорили, граждане хотят видеть и действия, а не только слова, больше конкретных и эффективных действий.

Я считаю, что все мы должны относиться к первым 100 дням с определенной снисходительностью как к периоду перехода от слов к действиям, как к периоду адаптации оппозиции к функциям и обязанностям власти. Правительство не является ни дискуссионным клубом, ни судом, ни неправительственной организацией, оно является главным исполнительным органом государства, и я очень надеюсь, что для понимания этого хватило ста дней. Отныне период поблажек прошел, начинаются требования.

Т.: Как вы думаете, в какой мере новая власть смогла оправдать ожидания граждан?

И.Д.: Думаю, в достаточно хорошей, если говорить об изменении позиций тех, кто захватил государственные институты. Однако я не могу сказать то же самое, если мы говорим о том, как действует правительство, потому что пока нет плана работы, основанного на решении главных проблем людей. У меня есть ощущение, что главы некоторых министерств пришли на должность министров только, чтобы получить запись в резюме, что они занимали кресла в правительстве. Они все еще экспериментируют или не поняли свою задачу, но время идет быстро, мы не можем ждать, пока определенные люди не поймут, каковы реальные проблемы граждан. И нужно отказаться от практики вбрасывания в общественное пространство необдуманных, недостаточно проанализированных заявлений, которые вызывают напряжение в общество. Недавнее заявление о том, что правительство вновь задумывается о повышении налогов и введении прогрессивного налогообложения, чрезвычайно опасно. Я считаю, что перед выдвижением таких идей их следует проанализировать и обсудить с социальными категориями, которых они коснутся.

Для меня, но как я понимаю, и для ПСРМ – главной политической фракции в парламенте, это заявление стало неожиданностью. Я видел, что его немедленно раскритиковали некоторые эксперты. Это происходит, потому что появляются идеи, которые приходят на ум в одночасье, без какого-либо анализа серьезного влияния в том, что касается отрицательных последствий для граждан. В президентуре нам удалось создать очень сильное и профессиональное ядро ​​в экономической и социальной областях, мы можем оказать необходимую поддержку и экспертизу коллегам из правительства. В скором времени я предложу комплексный подход того, как мы видим устойчивое экономическое развитие и создание реальных предпосылок для улучшения качества жизни и создания рабочих мест в Республике Молдова.

Т.: Какие три меры/ действия новой власти вы считаете наиболее важными?

И.Д.: Из того, что было сделано до сих пор, я думаю, что отстранение от руководства государственных учреждений людей, которые координировали различные мошеннические схемы, является самым важным шагом, сделанным за это короткое время. Еще мне кажется очень важным, что мы начали нормализовывать наши отношения с внешними партнерами, в том числе с Российской Федерацией. Спустя более трех лет у нас наконец-то появилось двустороннее сотрудничество на парламентском и правительственном уровнях, мы ведем активный диалог с Россией на благо граждан, что мы видели в недавних опросах общественного мнения, которые положительно это отмечают. В то же время было возобновлено внешнее финансирование, что также благоприятно для нашей страны. Также важно, что правовые институты начали работать свободно, и мы наконец начали видеть прогресс в резонансных делах, таких как кража миллиарда, концессия Кишиневского аэропорта, приватизация авиакомпании «Air Moldova» и другие.

Есть много других хороших вещей, которые были сделаны за это короткое время, но я думаю, более важно то, что мы будем делать с этого момента и как мы будем решать социальные проблемы граждан.

Т.: Как вы думаете, какие ошибки были допущены в этот период?

И.Д.: Думаю, что были допущены некоторые ошибки, когда организовывались конкурсы на замещение определенных должностей, и тогда не учитывался их результат, что повлияло на доверие к нашим действиям по очистке учреждений. Из допущенных ошибок должны быть извлечены соответствующие уроки. Думаю, еще одна ошибка связана с тем, как была составлена ​​повестка дня работы правительства, но мы должны признать, что все тогда делалось в спешке и не было много времени для создания более последовательной программы. Однако теперь мы можем адаптировать ее на ходу и больше приблизиться к тому, что граждане ожидают от правительства, а не к тому, что некоторые руководители учреждений считают приоритетным.

Т.: Какие приоритеты должны быть у правящей коалиции на предстоящий период?

И.Д.: Правительство должно сделать приоритетом то, что от него требуют граждане. Люди хотят лучшего социального обеспечения, передовой экономики, которая позволяет увеличивать заработную плату и пенсии, достойных тарифов, больше не быть обокраденными через различные мошеннические схемы, лучших дорог, более достойной медицинской системы. Таковы приоритеты, которыми должно заниматься правительство, оно не должно ничего изобретать, не должно разрабатывать великие программы, но оно должно предлагать конкретные решения и действия, которые урегулируют обозначенные проблемы.

Действительно, они не будут решены за три месяца, но я обеспокоен тем, что у некоторых отвечающих за эти области министерств нет четкого видения и плана для эффективного решения проблем людей. Уже месяц я предупреждаю об этих вещах, у меня есть ощущение, что некоторые просто не могут или не знают, как работать для граждан, продолжают теряться в оправданиях, почему они не могут ничего делать, когда надо начинать действовать. Если в краткосрочной перспективе руководители этих министерств не осознают стоящих перед ними задач, мы не должны бояться думать о первой перестановке, чтобы привлечь людей, лучше понимающих, что надлежит делать. Руководители учреждений должны понимать, что их не назначили на четыре года, они будут оставаться на своих постах до тех пор, пока они дают конкретные результаты гражданам. Люди говорят: лестницы строятся снизу вверх, но подметаются сверху вниз. Пусть об этом не забывают в министерствах.

Т.: Как вы думаете, сколько продержится нынешняя правящая коалиция?

И.Д.: Как президент я сделаю все от меня зависящее, чтобы нынешняя коалиция проработала полный четырехлетний срок, чтобы удалось безвозвратно вывести Молдову на правильный путь, чтобы институты больше не были уязвимы перед политическими изменениями, им следует постоянно быть на службе у граждан. Любое правительство, которое хочет быть эффективным, должно опираться на прочную основу, на перспективу долгосрочной стабильности, на комфорт широкой политической поддержки. И президентура, и Партия социалистов, насколько я знаю, искренне и со всей убежденностью хотят сохранить эту основу и эту поддержку нынешнего правительства, нынешнего премьер-министра. Это зависит уже от нашей заинтересованности и реализма, от всех и каждого в отдельности, это может зависеть и от безоговорочной поддержки внешних партнеров, чтобы данная цель была достигнута на много лет вперед.

Т.: Выступая в парламенте, вы сказали, что экзамен, который должна пройти нынешняя правящая коалиция, – выборы в местные органы власти. Продержится ли коалиция и после местных выборов?

И.Д.: Местные выборы должны стать достойной и справедливой политической конкуренцией, в том числе между кандидатами двух партий правящей коалиции. Независимо от результатов, наш проект по восстановлению страны остается долгосрочным, а политики из ПСРМ и «ACUM» должны найти общий язык. Если кто-то предпочтет поставить перед этой целью гордость или свой политический интерес, он будет ответственен перед гражданами за кризис, который спровоцирует, и за досрочные парламентские выборы.

Однако я считаю, что в обеих партиях есть политически зрелые люди, которые понимают, что Молдове нельзя позволить вернуться в хаос, в котором она была 3 месяца назад, в обеих партиях есть опытные люди, понимающие, что восстановление государства – это командная работа, и они будут ставить перед собой интересы граждан. Я уверен, что этот экзамен местными выборами будет успешно пройден и что коалиция больше укрепится, в том числе на местном уровне, и будет более подготовленной к предстоящей напряженной работе.

Т.: Наконец мы хотели попросить вас прокомментировать скандал в сфере юстиции, связанный с увольнением членов ВСМ общим собранием судей. Премьер-министр Майя Санду заявила, что не признает заседание, которое состоялось для увольнения членов ВСМ. Есть ли риск того, что мы столкнемся с серьезным кризисом в судебной системе?

И.Д.: Ситуация кажется достаточно серьезной, было бы справедливо не злоупотреблять оценками для ее описания. Ни президент страны, ни премьер-министр, ни председатель парламента не могут дать на данном этапе объективную оценку, связанную с происходящим, не рискуя оказаться на одной или другой стороне. Думаю, на данном этапе для нас очень опасно предвзято вмешиваться в дебаты судей, которые принимают форму конфликта. Чем мы будем лучше тех, кого отстранили от власти в июне, если мы начнем с тех же инструментов для вмешательства в систему правосудия или прокуратуры? Мы должны задуматься и над тем, как пострадает социальная безопасность государства, если в судебной системе произойдет раскол.

Я попросил мою команду провести более широкий анализ этой темы, я хочу правильно понять все аспекты, которые привели к такой ситуации, возможно, я также проведу дискуссии с обеими сторонами, после чего смогу выступить с возможными предложениями, которые приведут к разрядке напряжения ситуации в судебной системе. Судебная система нуждается в глубоких реформах, в этой системе достаточно людей, которые хотят этих реформ и могут поддержать их, однако с ними необходимо вести диалог, уважать их право на мнение, прислушиваться к ним и анализировать их предложения.

Я считаю, что роль главы государства, премьер-министра и председателя парламента должна состоять в том, чтобы поддерживать эти реформы и их выполнение в рабочей обстановке как можно более справедливо, как можно ближе к консенсусу, к мирному решению, чтобы гарантировать соблюдение независимости судебной системы. Если мы не продемонстрируем равноудаленность и окажемся на одной или другой стороне, мы рискуем быть теми, кто фактически политизирует юстицию, а не деполитизирует ее.

Я как президент вместе с коллегами по парламентскому большинству твердо привержен продвижению реформы юстиции и прокуратуры. Мы организуем объективную и детальную оценку прокуроров и судей. Те, кто был причастен к беззаконию последних лет, не смогут оправдать свое нажитое имущество зарплатами бюджетников, они не соответствуют критериям профессионализма … им придется покинуть систему.

Я думаю, что этот кризис – еще одно сложное испытание, которое мы должны успешно пройти, и мы обязаны его пройти, потому что это большая работа, и нам нужно сосредоточить все силы, все рычаги верховенства закона на нашем приоритетном деле – модернизации Республики Молдова.

Андриана Кептине