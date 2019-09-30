Ренато Усатый представил предвыборную программу: Примэрия будет принимать любое решение только после консультаций с горожанами

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый представил в Бельцах свою предвыборную программу и команду кандидатов в муниципальный совет.

Как передает ТРИБУНА, он встретился с бельчанами на городском стадионе, куда пришли более 3000 человек.

«Бельцы – особый город, в котором живут особые люди. Благодарю вас, что вы не предали», – сказал Усатый.

Лидер «Нашей партии» отметил, что в 2015 году его программы было сосредоточена на борьбе с коррупцией, и подтвердил, что намерен ее продолжить.

«Вы помните, как наш город прессовали, пытаясь поставить его на колени. Помните борьбу с мусорной мафией, как мы наводили порядок на рынках, как проводили аудит на муниципальных предприятиях. И как центральные власти продолжали «крышевать» коррупционеров. Мы добились успехов в этой борьбе, но продолжим ее», – заявил Усатый.

Он отметил, что перемены, произошедшие в Бельцах с 2015 года, можно охарактеризовать словом «впервые».

«В частности, начался ремонт внутриквартальных дорог, были благоустроены рынки, закуплена муниципальная техника. Также Бельцы стали новогодней столицей Молдовы – на рождественскую ярмарку в город приезжали люди со всего севера страны. Безусловным приоритетом на следующие четыре года является развитие городской инфраструктуры. И в первую очередь ремонт тротуаров», – добавил лидер политформирования.

«Отремонтировать тротуары – значит разгрузить дороги. Я говорил с людьми, они признают – приятнее пройтись пешком по хорошим тротуарам, чем ждать общественного транспорта или проехать пару кварталов на машине. Параллельно с этим начнется капитальный ремонт главных транспортных артерий города, а ямочный ремонт дорог будет проводиться круглый год», – сказал Ренато Усатый.

Он добавил, что за свой счет заказал первую спецтехнику для ремонта дорог в зимнее время. Помимо этого он оплатил партию современной бикомпонентной краски для дорожной разметки, которая продержится существенно дольше обычной. Новый градостроительный план станет своего рода Конституцией города, которая запретит застройку исторического центра, парков и других общественных пространств. Усатый уточнил, что ведет переговоры о возвращении в собственность города бывшего кинотеатра, который намерены модернизировать и снова открыть для местных жителей.

Примэрия, по его словам, все решения будет принимать в диалоге с горожанами, а команда «Нашей партии» в муниципальном совете будет встречаться с людьми в каждом микрорайоне.

Еще одним приоритетом Ренато Усатый назвал дальнейшее развитие спорта в городе – установку комплексов для воркаута, открытие бесплатных спортивных секций для детей, а также поддержку местного баскетбольного и футбольного клубов.

Отметим, что на всеобщих местных выборах 2015 года Ренато Усатый был избран примаром Бельц в первом туре, набрав рекордные 72,46% голосов избирателей. В 2016 году он покинул Молдову из-за политических репрессий. В 2018 году отказался от мандата, чтобы спровоцировать досрочные выборы и не допустить прихода к власти в Бельцах ставленников ДПМ. Примаром города стал представитель «Нашей партии» Николай Григоришин, набравший в первом туре 61,74% голосов.

Кристина Пендя