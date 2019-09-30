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Политика
Мы направим наших наблюдателей, чтобы способствовать более прозрачному избирательному процессу в Молдове
30.09.2019

Международная миссия по наблюдению за выборами в Молдове ENEMO заявила сегодня на пресс-конференции, что будет вести наблюдение за предстоящими 20 октября 2019 года всеобщими местными выборами.

Как сообщает ТРИБУНА, это третья международная миссия в Республике Молдова.

Глава миссии Дритан Таулла сказал, что миссия направлена на повышение прозрачности избирательного процесса и оценку их неподкупности и учета в соответствии с лучшими международными стандартами.

«Миссия будет отслеживать, оценивать и сообщать основные выводы, касающиеся соблюдения общей политической и избирательной среды, а также соблюдения прав выбора и участия в выборах, проведения программ управления выборами, агитации, гендерного равенства, процессов голосования и подсчета, решения избирательных споров и другие важные аспекты процесса. ENEMO работает по международным стандартам наблюдения за выборами. Все наблюдатели подписали Кодекс поведения международных наблюдателей. Мы направим наших наблюдателей, чтобы способствовать более прозрачному избирательному процессу в Молдове», – сказал глава миссии.

Заместитель главы Миссии Пьер Пейтье заявил, что были направлены 8 наблюдателей на долгосрочный период и основная группа из 5 человек.

«В ближайшие недели мы встретимся с различными заинтересованными сторонами, государственными органами, политическими партиями, кандидатами, гражданским обществом, средствами массовой информации, а также международным сообществом. Мы сделаем это для того, чтобы получить более полную картину всего процесса. Мы намерены представлять промежуточные и предварительные отчеты. Все отчеты будут основаны на доказательствах и выводах наблюдателей на местах. Итоговый отчет с конкретными рекомендациями по возможным улучшениям в области выборов и будет выпущен и представлен после выборов», – уточнил замглавы миссии.

Андриана Кептине


 
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