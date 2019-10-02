В Кишиневе женщина сделала замечание девушкам, говорящим на арабском, что они "не так одеты", а те ее избили

Все это произошло на глазах 3-летнего ребенка потерпевшей.

Беспрецедентный случай произошел в столице. На молодую женщину с 3-летним ребенком набросились две девушки и начали избивать. По словам потерпевшей, нападавшие учатся в Университете медицины и фармацевтики "Николай Тестемицану" и между собой они говорили на арабском языке.

По данным пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, инцидент произошел 23 сентября около 15:30 на улице Николая Тестемицану.

Видеозапись с инцидентом прислал телезритель в нашу редакцию. На кадрах видно, как молодая мама идет по улице за руку с ребенком, мимо проходит девушка, толкает ее, а другая нападает со спины.

Женщина попыталась защититься, но к атакующим присоединилось еще несколько девушек. Свидетелем этой сцены стала трехлетняя дочь жертвы, которая начала громко плакать.

За несколько минут конфликта никто из прохожих не подошел к дерущимся и не попытался повлиять на ситуацию. Позднее одна из прохожих взяла ребенка на руки, чтобы успокоить его, а двое молодых людей стали разнимать студенток.

Полиция отмечает, что все произошло из-за того, что мать ребенка сделала замечание девушкам-агрессорам, что они не одеты должным образом.

- Действительно, женщина сделала замечание девушкам, что они не так одеты, - подтвердила нам пресс-секретарь муниципальной полиции Светлана Скрипник. - Девушки - студентки медуниверситета. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", подозреваемым грозит штраф либо до 240 часов общественных работ либо до трех лет лишения свободы. Все будет зависеть от тяжести нанесенных потерпевшей травм. Пока идет разбирательство.