Бухарест стремится называть молдаван "вторыми румынами, испорченными соседством со славянами"

Власти соседней страны не могут допустить, чтобы у Румынии и России были общие культурно-религиозные ценности.

В начале сентября завершились украинско-румынские учения Riverine-2019, уже вторые по счёту. В сообщении Минобороны Украины говорится, что учения направлены на укрепление региональной безопасности и взаимодействия флотов двух стран. В течение трёх дней украинские и румынские моряки отрабатывали на Дунае тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных подразделений, пишет odnarodyna.org.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой румынского государства и пригласил румынских инвесторов на Украину. «Глава украинского государства поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим устремлениям нашего государства», – отчиталась об итогах встречи пресс-служба Зеленского.

Что бы ни сочиняла президентская пресс-служба, непреложным фактом остаётся разница геополитических интересов Румынии и Украины. Сближение Киева с Бухарестом, если оно строится на противодействии России, лишь усугубляет невесёлое положение Украины, потому что превращает её в жертву антироссийской политики Запада.

Но есть между Украиной и Румынией определённое сходство. Оба государства – новички на карте Европы. Румынская идентичность, как и украинская, сформировалась гораздо позже, чем идентичность их соседей. О румынах как о нации начали говорить лишь ближе к XIX в. С кириллицы на латиницу румыны тоже перешли в XIX в., а сама Румыния появилась на карте в 1856 году не без помощи Австро-Венгрии и других западных стран. В это же время австрийцы и поляки методом социально-политической инженерии принялись за создание украинской идентичности.

Обе новоизобретённые идентичности, по замыслу их авторов, должны покоиться на русофобском фундаменте, поэтому их латинизация была обязательной программой. Ватикан приготовил унию как для румын, так и для украинцев. В Румынии плацдармом для распространения грекокатолицизма стала Трансильвания, на Украине – Галиция. Посредством унии в румынском этническом организме насаждалась романизированная идентичность. Те же цели романизации, только уже малороссов (украинцев), преследовала уния на Западной Украине.

Для облегчения этого процесса в Румынии католические проповедники внушали румынам, что они потомки римского населения Дакии, хотя даки были племенем, полностью уничтоженным римскими завоевателями. От даков осталось только латинское название Румынии – Дакоромания (Dacoromania). Сегодняшние румынские власти говорят то же самое: румыны – потомки великих римлян, цель их тоже великая – создание Великой Румынии.

Президент Румынии Клаус Йоханнис к великорумынской идее на публике относится сдержанно, но его предшественник Троян Бэсеску был ярым великорумынистом. Сдержанность Йоханниса не должна вводить в заблуждение. Если появление на карте Европы Великой Румынии будет отвечать интересам НАТО, Брюссель и Бухарест будут делать всё для её появления. На данный момент проект Великой Румынии находится в тестовом режиме: прощупывается почва насчёт великорумынских симпатий в Молдавии и Украине, обдумываются пути решения приднестровского и гагаузского вопросов и т. д.

Для Запада геополитический смысл существования Румынии в том, что Румыния отделяет православную Сербию от православной России. Сербов называют «русскими на Балканах», между ними и Россией не должно быть прямого трансграничного цивилизационно-идеологического сообщения. Романизированно-латинизированная Румыния призвана разорвать это сообщение, встав на пути «из Руси в сербы».

Румыния – православная страна, но из румынского православия выбрасываются моменты, указывающие на культурную и духовную близость с православной Россией. В прошлые века церковно-славянский язык оказал существенное влияние на формирование румынского языка и румынской церковной традиции. Этот факт румынская пропаганда преподносит как проявление пагубного влияния славянства на латинскую идентичность румын. Романизированная румынская идентичность зародилась в униатской среде, политическое влияние униатов на румынское православие сохраняется.

Бухарест не может допустить, чтобы у Румынии и России были общие культурно-религиозные ценности. Иначе не получится называть молдаван вторыми румынами, испорченными соседством со славянами, и требовать их возвращения в лоно румынской государственности. Не получится объявить Россию стратегическим противником Румынии номер один (так Россию определяет военная доктрина Румынии) и под этим предлогом навязывать Молдавии и Украине военное сотрудничество.

По требованию США Румыния подняла расходы на оборону до 2% ВВП, 33% бюджета Минобороны тратится на закупку современных вооружений – самый высокий показатель среди восточноевропейских членов НАТО. Бухарест явно готовится к перекройке архитектуры безопасности, существующей в Восточной Европе и Черноморском регионе.

Геополитическая роль Украины схожа с ролью Румынии. Самостийная Украина, по замыслу Запада, тоже должна отделять Россию от соприкосновения с Европой и увеличивать географическое расстояние между Россией и её традиционными союзниками в Европе (теми же сербами, например) по формуле «раз дощечка, два дощечка – будет лесенка». Национал-украинская идентичность так же сформировалась в униатской среде, и на Украине так же имеет место политическое влияние униатов на православие. Создание при Порошенко раскольнической Православной Церкви Украины (ПЦУ) совершалось при горячей поддержке верхов Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). ПЦУ должна стать идеологическим клоном УГКЦ в православной среде, а в перспективе – объединиться с униатами.

Румынская внешняя политика характеризуется тремя постоянными величинами – экспансионистскими устремлениями в Черноморском регионе, в направлении Молдавии и Балкан. Два из этих трёх векторов имеют прямое отношение к Украине, поскольку Украина омывается Чёрным морем и граничит с Молдавией.

Чёрное море, Днестр и Дунай рассматриваются Бухарестом как конституирующие элементы румынской национальной идентичности. Причём Днестр – это граница, отделяющая латинскую Румынию от славянства, а Дунай – это артерия, соединяющая Румынию с Европой.

Устраивая военные учения с румынами, да ещё с антироссийским душком, Киев своими руками взращивает у себя перед носом противника, грезящего включить в состав Великой Румынии Буковину и Бессарабию (Одесскую область). Без этих регионов она не может считаться Великой.

Румыны видят себя черноморской нацией и им не нужны конкуренты в Чёрном море, в то время как Россия открыта к сотрудничеству с Киевом по всем азимутам при условии отказа Киева от русофобии. Хватит ли украинскому руководству понимания гибельности политики заигрывания с Румынией и другими странами НАТО?

ПАВЕЛ МУНТЯН