Александр Слусарь: Есть презумпция невиновности, но люди, допустившие это, ... являются преступниками

Вице-спикер парламента, председатель Комиссии по расследованию для выяснения всех обстоятельств девальвации банковской системы Республики Молдова и расследованию банковского мошенничества Александр Слусарь сегодня на пресс-конференции представил некоторую информацию, полученную от Национального банка Молдовы, передает ТРИБУНА.

«Честно говоря, после того, как я получил в пятницу информацию от Национального банка Молдовы с некоторыми цифрами, во мне все кипело. У нас есть отчет от 7 ноября 2014 года, в котором говорится, что Лянкэ, Дрэгуцану, Канду, Арапу, Герман, Виктор Бодю присутствовали на заседании Национальной комиссии по финансовой стабильности. На этом секретном заседании было принято решение о предоставлении гарантии на сумму до 9,5 млрд леев», – сообщил Слусарь.

В то же время он раскрыл и другие подробности. «Вы знаете, что после этого последовало постановление правительства, подписание гарантии министром финансов Арапу. Канду сказал, что есть фильтры, Лянкэ поставил простую подпись, а Дрэгуцану сказал, что это все потеряно в этих трех банках, если мы не дадим государственную гарантию. И 27 ноября, через 20 дней, в тот день, когда Высшая судебная палата приняла очень подозрительное решение об отмене допэмиссии в 2013 году, было введено специальное управление в двух банках», – добавил Слусарь.

В то же время глава комиссии назвал сумму, предоставленную тремя банками только юридическим лицам.

«Вот я получил информацию, которая, по правде говоря, все еще секретная, от Национального банка. У нас есть все материалы по трем банкам относительно кредитов и инвестиций в период с 7 по 27 ноября. Согласно официальной информации, эти три банка за 3 недели предоставили кредиты только юридическим лицам на сумму более 25,5 млрд леев. Есть презумпция невиновности, я не судья, но для меня как гражданина и как депутата люди, допустившие это, являются преступниками. Первый преступник – Дорин Дрэгуцану, потому что Национальный банк ежедневно получает информацию о том, сколько денег поступает в банки и выходит из них», – подытожил Слусарь.

Михаела Коноваль