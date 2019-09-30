Что Санду и Могерини обсудили в Брюсселе

Премьер-министр Майя Санду поблагодарила верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини за поддержку, оказываемую ЕС нынешнему правительству с первых дней своего мандата, в рамках официальной встречи в Брюсселе, которая предшествовала заседанию пятого Совета по ассоциации Республика Молдова – Европейский союз, передает ТРИБУНА.

На пресс-конференции Майя Санду сказала, что обсудила первые 100 дней нынешнего правительства.

«Мы также обсудили серьезные меры по выполнению обязательств, имеющихся в текущей повестке дня. Это сложные реформы, но мы будем их проводить на благо граждан. Мы позаботимся о том, чтобы предлагаемые действия были выполнены в соответствии с обещаниями. Спасибо всем, кто вел переговоры с нами по определению повестки дня, а также за поддержку нас, когда интересы Республики Молдова подвергались нападкам. Мы хотим поблагодарить вас за финансовое содействие, техническую помощь, которой Республика Молдова пользуется во всех сферах. Мы хотим узнать, как лучше решать проблемы граждан», – сказала Санду.

Кроме того, на встрече официальных лиц затрагивались темы приднестровского урегулирования, энергетической безопасности Республики Молдова, отличные результаты внедрения Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA) в нашей стране.

Премьер выразила желание вывести сотрудничество между ЕС и Республикой Молдова на новый уровень как в политической области, так и в сфере безопасности и экономического развития. Стороны договорились продолжить диалог через несколько дней, когда Федерика Могерини совершит визит в Кишинев.

Кристина Парфени