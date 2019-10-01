«Жадность женщину погубит» - дама, попавшая в аварию на Porsche, ранее сэкономила на установке подушек безопасности

В конце концов, веревочка подошла к концу. Авария на Буюканах ужаснула сегодня весь город - женщина за рулем автомобиля Porsche Cayenne врезалась в троллейбус, в результате чего двое человек погибли, а более двух десятков получили ранения различной степени тяжести.

Как оказалось, дама за рулем внедорожника и ранее часто нарушала правила дорожного движения - об этом сообщил известный блоггер Евгений Лукьянюк, по его словам, она нередко лихачила на 180 км/час по центру города, и это хорошо известно также и полицейским. На неё были заведены несколько дел, в том числе и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако это не мешало женщине ездить далее - не исключено, что в этом ей содействовали некоторые влиятельные "знакомые".

Ещё одним косвенным признаком, который подтверждает непростое с точки зрения вождения автомобиля прошлое женщины, является тот факт, что во время аварии в машине не работали подушки безопасности. Как оказалось, она уже была в авариях и один раз подушки уже сработали, а установить их заново женщина по имени Светлана, владелица автомобиля, поленилась...