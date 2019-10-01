Слусарь рассказал о новых фактах в деле о «краже миллиарда»

В течение трех недель, с 7 по 27 ноября 2014 года, из трех банков (Unibank, Banca de Economii и Banca Socială), вовлеченных в банковское мошенничество, было выведено 25,5 млрд леев.

Об этом сегодня, 30 ноября, в ходе пресс-конференции заявил председатель парламентской комиссии, расследующей «кражу миллиарда», Александр Слусарь. Информацию, которая до сих пор считается секретной, несколько дней назад депутат получил от Нацбанка Молдовы.

- Согласно официальной информации, в течение этого периода в трех банках кредиты предоставлялись только юридическим лицам. Их сумма составила более 25,5 миллиардов леев. Есть также кредиты на сотни миллионов для физических лиц, но, по сравнению с кредитами для юридических лиц, это мелочь, – отметил Слусарь.

По словам председателя парламентской комиссии, кредиты были предоставлены компаниям, связанным с «группой Шора» и рядом офшорных фирм, аффилированных с Иланом Шором. По 20 кредитам НБМ так и не смог выяснить суммы залогов, оставленных бенефициарами в качестве обеспечения кредитов.

Александр Слусарь также рассказал, что ему в руки попали несколько документов с проходившего за закрытыми дверьми заседания, на котором обсуждалось состояние трех проблемных банков – UNIBANK, Banca de Economii и Banca Socială. Речь идёт о заседании Национальной комиссии по финансовой стабильности, состоявшемся 7 ноября 2014 года. В этом заседании принимали участие Юрие Лянкэ, Андриан Канду, Анатол Арапу, Юрие Дрэгуцан, Виктор Бодю и другие.

По словам Слусаря, на этой встрече в тайне было принято решение о выделении государственной гарантии в размере до 9,5 млрд леев. Председатель комиссии по расследованию сообщил, что в полученных документах вышеназванные лица обозначили ситуацию с тремя банками как плачевную.

- Всё потеряно. Банки умирают. Пришли с цифрами, что в BEM осталось 11 млрд лей, в Banca Socială осталось 6 млрд лей, а в UNIBANK не осталось ни одного актива. Ни одного слова о контроле над процессом, который происходит в трех банках, о текущей ситуации. […] Знаете ли вы, что после этого последовало решение правительства № 938, за которым последовало подписание гарантии министром финансов Арапу. Канду говорил, что это фильтры, Лянкэ, что поставил простую подпись, Дрэгуцан говорил, что все потеряно, если мы не дадим эту государственную гарантию, - сообщил Александр Слусарь.

Следственная комиссия по расследованию кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы была создана в начале июня этого года – ее председателем стал депутат от ППДП Александр Слусарь. В ходе расследования парламентарии уже заслушали целый ряд лиц, обладавших информацией об обстоятельствах, приведших к «краже века».

«Кража миллиарда» произошла в Молдове в 2014 году – тогда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу были втянуты три банка: Unibank, Banca sociala и Banca de Economii – треть его акций принадлежало государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций.

В то же время вместо введения контроля и внешнего управления в проблемных финансовых учреждениях Нацбанк в течение двух лет выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что на тот момент было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Причем выделяемые государством средства также попадали в схемы по отмыванию денег. В результате разразившегося по этому поводу скандала банки были ликвидированы, однако, выведенные из страны средства порядка миллиарда долларов США в Молдову так и не вернулись.