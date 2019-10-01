Стартовал предварительный отбор кандидатов на должность генерального прокурора

Состав конкурсной комиссии будет определен в период приёма досье от претендентов.

Министерство юстиции начало предварительный отбор кандидатов на должность генерального прокурора. Крайним сроком подачи документов является 20 октября, 23:59. Согласно новому положению, предварительный отбор кандидатов в генпрокуратуры будет проводиться специальной комиссией, созданной Министерством юстиции. Он включает два этапа: конкурс досье и собеседование.

На должность генерального прокурора может претендовать лицо, имеющее гражданство Республики Молдова, владеющее румынским языком и обладающее не менее чем 10-летним опытом работы в юридической сфере, из которых не менее пяти лет – на должности прокурора или судьи или не менее восьми лет – на должности адвоката или сотрудника уголовного преследования. В отношении претендента не должны действовать меры судебной защиты.

При этом в течение трёх последних лет перед объявлением конкурса кандидат не должен состоять в какой-либо партии или заниматься политической деятельностью в рамках политической партии или общественно-политической организации. Кроме того, в течение последних шести месяцев он не должен состоять в Высшем совете прокуроров.

Кандидаты могут представить своё досье в офис Министерства юстиции (муниципий Кишинёв, ул. 31 августа 1989 года, 82), либо направить его по обычной/электронной почте. Досье должно содержать заявку на участие в конкурсе, мотивационное письмо, концепцию управления учреждением и его развития и т.д. Лицом, ответственным за приём документов, является Наталья Граур, начальник Отдела кадров и специальных вопросов. Связаться с нею можно по телефону: (022) 201 483, адрес электронной почты: natalia.graur@justice.gov.md.

Как сообщила IPN министр юстиции Олеся Стамате, после издания приказа об утверждении положения об организации конкурса будет подписан ещё один приказ, которым будет назначен состав конкурсной комиссии. Персональный состав комиссии окончательно определится в период приёма досье от претендентов на должность генерального прокурора.

Согласно поправкам в Закон о прокуратуре, список предварительно отобранных кандидатов на должность генпрокурора и их досье будут переданы Высшему совету прокуроров.

Объявленный 9 августа конкурс на должность генерального прокурора, на участие в котором было подано семь заявок, был отменен в связи с вступлением в силу новых правовых положений Закона о прокуратуре.