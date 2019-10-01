1 Октября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Слусарь отверг возможность массового исхода депутатов из фракций ACUM
01.10.2019

Вице-спикер, председатель фракции "Платформы DA" Александр Слусарь отверг возможность "массового исхода депутатов из обеих фракций блока ACUM". Таким образом он прокомментировал слова независимого депутата в составе ACUM Октавиана Цыку, который заявил, что "вскоре из блока выйдет достаточно депутатов для создания отдельной фракции (не менее пяти)".

Как передает "ИНФОТАГ", Слусарь отметил в понедельник на пресс-конференции, что в фракции "Платформы DA" есть "депутаты, относящиеся к гражданскому обществу, один из которых - Октавиан Цыку уже покинул фракцию".

"Я беседовал с другим депутатом Юрие Реницэ, который честно признал, что находится в раздумьях, и возможно, поступит аналогичным образом. Но перед тем как принять решение, он обязательно предупредит. Я допускаю, что все произойдет по такому сценарию", - сказал вице-спикер.

По его словам, "остальные депутаты "Платформы DA", особенно входящие в партию, даже не думают об уходе" и "аналогичная ситуация во фракции PAS".

"Поэтому массового исхода из фракций, как кому-то бы хотелось, не стоит ожидать", - сказал Слусарь.

Он прокомментировал и возможность назначения новых министров, на этот раз от ПСРМ, ввиду того, что нынешние "не справляются с обязанностями".

"Я не слышал, чтобы они (социалисты) говорили о некомпетентности министров. Игорь Додон в своих заявлениях (во время выступления в парламенте - "И."), говорил больше намеками, и сказанным больше нанес вреда парламентскому большинству, чем способствовал его единству. Что, касается других заявлений, я слышал лишь то, что если некоторые министерства будут разделены, ввиду не слишком удачной реформы по оптимизации (осуществленной ДПМ - "И."), то социалисты могут претендовать на несколько образовавшихся портфелей. Но внутри блока подобное не обсуждалось, и не уверен, что это станет предметом для обсуждений в ближайшем будущем. Социалисты также официально не выступали с такой инициативой", - сказал Слусарь.


 
Количество просмотров:
87
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.