Слусарь отверг возможность массового исхода депутатов из фракций ACUM

Вице-спикер, председатель фракции "Платформы DA" Александр Слусарь отверг возможность "массового исхода депутатов из обеих фракций блока ACUM". Таким образом он прокомментировал слова независимого депутата в составе ACUM Октавиана Цыку, который заявил, что "вскоре из блока выйдет достаточно депутатов для создания отдельной фракции (не менее пяти)".

Как передает "ИНФОТАГ", Слусарь отметил в понедельник на пресс-конференции, что в фракции "Платформы DA" есть "депутаты, относящиеся к гражданскому обществу, один из которых - Октавиан Цыку уже покинул фракцию".

"Я беседовал с другим депутатом Юрие Реницэ, который честно признал, что находится в раздумьях, и возможно, поступит аналогичным образом. Но перед тем как принять решение, он обязательно предупредит. Я допускаю, что все произойдет по такому сценарию", - сказал вице-спикер.

По его словам, "остальные депутаты "Платформы DA", особенно входящие в партию, даже не думают об уходе" и "аналогичная ситуация во фракции PAS".

"Поэтому массового исхода из фракций, как кому-то бы хотелось, не стоит ожидать", - сказал Слусарь.

Он прокомментировал и возможность назначения новых министров, на этот раз от ПСРМ, ввиду того, что нынешние "не справляются с обязанностями".

"Я не слышал, чтобы они (социалисты) говорили о некомпетентности министров. Игорь Додон в своих заявлениях (во время выступления в парламенте - "И."), говорил больше намеками, и сказанным больше нанес вреда парламентскому большинству, чем способствовал его единству. Что, касается других заявлений, я слышал лишь то, что если некоторые министерства будут разделены, ввиду не слишком удачной реформы по оптимизации (осуществленной ДПМ - "И."), то социалисты могут претендовать на несколько образовавшихся портфелей. Но внутри блока подобное не обсуждалось, и не уверен, что это станет предметом для обсуждений в ближайшем будущем. Социалисты также официально не выступали с такой инициативой", - сказал Слусарь.