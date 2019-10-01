Могерини: Молдова выполняет обязательства, Евросоюз готов расширить поддержку

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что "Молдова выполняет обязательства согласно повестке дня реформ, и в таких условиях Евросоюз готов расширить свою финансовую и техническую поддержку республике".

Как передает "ИНФОТАГ", она отметила в понедельник на пресс-конференции по итогам состоявшегося в понедельник в Брюсселе Совета по ассоциации РМ-ЕС, что диалог с молдавской делегацией носил "конструктивный характер", и был посвящен "процессу реформ для консолидации демократии в Молдове".

"Избранный (правительством РМ) путь очень важен для нашего партнерства, потому что в основе наших взаимоотношений находится благополучие граждан. Поэтому очень важным является то, что правительство Молдовы выполняет взятые обязательства. Учитывая, что наше сотрудничество будет расширяться со временем, мы обновили повестку выполнения Соглашения об ассоциации и обозначили новые приоритеты на ближайшие годы", - сказала Могерини.

Она подчеркнула, что "как и ранее поддержка ЕС будет основываться на выполнении поставленных условий".

"Но мы всегда будем рядом с советом и помощью, даже больше, чем это было в прошлом. Мы готовы расширить свою финансовую и экспертную поддержку в ответ на амбициозную повестку реформ правительства РМ", - сказала Могерини.

Она выразила надежду, что первый транш макрофинансовой помощи скоро поступит в Молдову.

"И это послужит четким сигналом нашего одобрения происходящим в РМ реформам, а также обозначит наши ожидания от последующих шагов. Мы надеемся, что изменения в избирательном кодексе продолжатся по начатому пути, с тем, чтобы выполнить все рекомендации международных партнеров. Местные выборы 20 октября послужат хорошим тестом для электоральной системы РМ на соответствие международным стандартам", - сказала дипломат.

По ее словам, на встрече "также обсуждалась важная реформа юстиции и прокуратуры".

"Данная реформа важна сама по себе, но от ее успеха зависит и оздоровление деловой среды, инвестиционного климата РМ. Также для Молдовы очень важно деполитизировать госучреждения, и повысить уровень жизни граждан. Ключевым для обретения доверия жителей является привлечение гражданского общества к процессу принятия решений, а также обеспечение независимости СМИ", - сказала она.

Также Могерини коснулась и приднестровского вопроса, подчеркнув, что "ЕС по-прежнему привержен идее территориальной целостности и суверенитета Молдовы, а также предоставления особого статуса для Приднестровья в рамках международно-признанных границ РМ".

"Достигнутый прогресс в формате "5+2" необходимо развивать, что может быть осуществлено во время следующего раунда переговоров в Словакии", - сказала она.

Могерини подчеркнула, что "собирается посетить Кишинев в ближайшие дни, где планирует продолжить начатые в Брюсселе плодотворные дискуссии с молдавской стороной".

"Наступило время для того, чтобы ЕС и РМ воспользовались возможностью реальных структурных перемен, которые наконец обеспечат процветание и уверенность для вашей страны", - сказала Могерини.

Как стало известно корреспонденту "ИНФОТАГ", визит Федерики Могерини в Кишинев состоится уже на этой неделе, 3 октября.