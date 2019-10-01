Молдова попала в топ-10 стран по увеличению объёмов экспорта свежего яблока

Молдова вошла в топ-10 стран, по темпам наращивания объёмов экспорта яблока. В текущем году прирост составил 92 000 тонн или 75%. Рейтинг представил информационный портал о рынках овощей и фруктов на востоке от Евросоюза east-fruit.com.

Первое место в мировом рейтинге занял Китай, нарастивший экспорт свежего яблока на 509 тыс. тонн за последние 15 лет. Правда, следует отметить, что основной рост экспорта яблока из Китая произошёл в первые 5 лет рассматриваемого периода, после чего экспорт практически не изменился. Это связано с резким ростом стоимости рабочей силы в Китае и переориентацией производства на более современные и интенсивные технологии.

Второе место в мировом рейтинге заняла Польша, нарастившая экспорта на 446 тыс. тонн или в 2,3 раза за указанный период. Здесь производство росло, преимущественно под влиянием хорошего спроса на польское яблоко в России, однако в последние годы оно увеличилось скорее по инерции, так как рынок РФ в данный момент для польских экспортёров не доступен.

Третье место за США с 318 тыс. тонн или 52% прироста за 15 лет, а вот четвёртое – за Ираном, который нарастил экспорт почти в 4 раза – на 316 тыс. тонн. На самом деле экспорт яблок из Ирана вырос, по мнению участников рынка, ещё более существенно, потому что часть продукции из этой страны реэкспортировалась другими странами. В частности Азербайджаном, занявшим в рейтинге 12-ое место.

Чили разместились на пятом месте рейтинга с приростом экспорта яблока на 270 тыс. тонн или 52%. Обращаем внимание, что темпы роста экспорта у чилийцев почти идентичны темпам роста экспорта у США. Возможно потому, что подходы к маркетингу, технологии и сегменты рынка очень похожи. Кроме того, многие американские садоводы выращивают яблоко в Чили, благодаря зеркальности сезонов.

Турция, которая, как считалось, не может выращивать качественное яблоко, нарастила его экспорт в 11 раз за 15 лет на 217 тыс. тонн. Это, пожалуй, самый неожиданный участник данного рейтинга.

Сербия вошла в рейтинг благодаря доступу к рынку России, однако оценить темпы прироста невозможно, т.к. в этих границах страны 15 лет назад ещё не существовало. Авторы исследования оценивают темпы прирост сербского экспорта приблизительно в 115-125 тыс. тонн.

Восьмое место за Бельгией, нарастившей экспорт на 122 тыс. тонн или 38%. Однако здесь есть и реэкспорт, поэтому реальный объём прироста экспорта своего яблока у Бельгии, вероятнее всего, несколько меньше.

Молдова заняла 9-ое место по по темпам наращивания объёмов экспорта яблока, тем самым войдя в десятку стран, существенно увеличивших этот показатель.

По данным ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» прогноз урожая-2019 яблок в Молдове – 670 тыс. тонн, что на 5 тыс. тонн больше статистического производства этих плодов в стране в 2018 году. Экспортный ресурс десертного яблока свежего урожая молдавские ассоциации сельхозпроизводителей оценивают в 240 тыс. тонн.