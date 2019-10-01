Стурза: Кишиневу необходимо не менее €200 млн на модернизацию инфраструктуры водоснабжения и канализации

По словам бывшего премьер-министра Иона Стурзы, Кишиневу необходимо инвестировать не менее 200 миллионов евро для изменения инфраструктуры водоснабжения и канализации, что позволит избавиться от неприятного запаха в столице. На своей странице в социальной сети Стурза рассказал об экологической опасности и отсутствии функциональных очистных сооружений, не только в столице, но и по всей Молдове.

“Какой позор! Я вижу все больше отчаянных сообщений жителей Кишинева, жалующихся на невыносимый запах.

Позор заключается не в том, что воняет, позор заключается в том, что ни у центральных, ни у местных властей не хватает смелости сказать, что неприятный запах продолжится. Они отчаянно пытаются переложить ответственность на других экономических агентов, Apă-Canal, жителей города. Но проблема намного серьезнее. В Кишиневе практически нет очистной станции. То, что мы называем станцией, полностью устарело физически и технологически. Она не справляется.

Структура сточных вод значительно изменилась с течением времени. Моющие средства, химическое загрязнение, промышленные выбросы без профилактической очистки, нефтепродукты, все меньше и меньше «биологического» материала – все это делает классический метод биологической очистки, основанный только на микроорганизмах, не работающим.

Геотубы Киртоакэ – это не смешная шутка. Честно говоря, Кишиневу срочно нужна новая станция очистки сточных вод. Инвестиции со всей инфраструктурой водоснабжения и канализации потребуют не менее 200 миллионов евро. Это много, но все зависит от приоритетов властей. Цирк или … очистка [воды]?” – написал Стурза.

Бывший премьер-министр напомнил, что та же проблема существует и в Сороках, где все отходы сливают прямо в Днестр.

«И мы на местных выборах говорим о геополитике … Куда бы мы не повернули нос, на Восток, на Запад, везде пахнет одинаково. Отвратительно!»– закончил свой пост Ион Стурза.

2 сентября Генеральная прокуратура открыла два уголовных дела по факту нарушения экологических норм, которые привели к появлению стойкого неприятного запаха в столице. Следствию предстоит установить все обстоятельства случившегося, определить виновных лиц и сумму возможного материального ущерба.

3 сентября компания «Apă-Canal Chisinau» по результатам проведенных проверок, обвинила ряд экономических агентов в сбросе отходов производства в канализационную систему. Речь шла о производителях рыбной и алкогольной продукции. Экономические агенты выступили с опровержением обвинений.

Представители спиртзавода заявили, что с октября 2016 года оборудование было переведено на замкнутый производственный цикл, что полностью исключило отправку жидкой фракции на очистные сооружения. По заверениям руководителя производства, технология также исключила техническую возможность сброса любых отходов в реку.

4 сентября полиция провела необъявленные проверки на муниципальном предприятии «Stația de Epurare» (Станции водоочистки) и на заводе по производству алкоголя, расположенном недалеко от реки Бык.

11 сентября директора “Apă-Canal Chisinau” Валериу Мешка вызвали на заседание правительства в связи с продолжающимся смрадом в столице. Он отметил, что по результатам проверок, в канализационной системе найдены вещества с высокой концентрацией фосфатов, белков и моющие средства. По его словам, это следы деятельности некоторых экономических агентов, которые сливают туда производственные отходы.

Второй причиной неприятного запаха, он назвал гибель колоний бактерий, которые уравновешивали содержание различных веществе в воде. Их число упало до экстремально низкого показателя, индекс равняется всего 2-3 бактериям на необходимую норму в 20. На вопрос, была ли сделана попытка восстановить эти микроорганизмы, директор ответил, что по этому факту проводится внутреннее расследование.

Премьер-министр Майя Санду осталась недовольна ответом Валерия Мешка и упрекнула его в бездействии. Он говорил о том, что неприятный запах, следствие того, что полезные бактерии, которые уравновешивают содержание воды, практически вымерли. Мешка отмечал, что для восстановления популяции бактерий понадобится время и почти 2 млн леев.