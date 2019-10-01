100 дней новой власти: Человек и закон

Правосудие, тюремное заключение, уголовные дела, судебные процессы. Что поменялось после смены власти? Как было во времена демократов? Краткий обзор в нашем следующем материале по делам Влада Филата, Вячеслава Платона, Андрея Транги, Георге Петика, Павла Григорчука и Юрия Болбочану.

Влад Филат

Влад Филат занимал должность премьер-министра Молдовы с 2009 по 2013 гг., сменив на этом посту Зинаиду Гречаный. Он также был председателем Либерал-демократической партии (ЛДПМ) (8 декабря 2007 – 15 октября 2015), а в период с 28 по 30 декабря 2010 года исполнял обязанности президента Молдовы.

До смены власти:

15 октября 2015 года по требованию на тот момент генпрокурора республики Корнелиу Гурина, парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата ЛДПМ Влада Филата. Он стал первым парламентарием в Молдове, которого лишили иммунитета.

Выступление Влада Филата на заседании парламента 15 октября 2015 г

В тот же вечер в доме и офисе Филата прошли обыски. На следующий день проверки прошли в доме родителей политика в селе Лэпушна. Дело против него возбудили после явки с повинной бизнесмена Илана Шора. Бывший мэр Оргеева заявил, что Филат вымогал у него деньги, вещи и услуги на сотни миллионов долларов. Спустя несколько месяцев, 26 февраля 2015 года, генпрокурор Гурин подал в отставку.

Судебные тяжбы по делу Филата продолжались чуть более восьми месяцев, все они проводились за закрытыми дверями. Часть срока предварительного ареста обвиняемый отбывал в изоляторе НАЦ, а затем его перевели в камеру столичной тюрьмы №13.

27 июня 2016 года буюканский суд приговорил Филата к 9 годам тюремного заключения за коррупцию и извлечение выгоды из влияния.

Власть сменилась:

Спустя четыре года с момента ареста Филату разрешают дать первое интервью.

15 июля 2019 года в программе Cutia Neagră на TV8 бывший политик рассказал про украденный миллиард, проданную за €2 млн должность генерального прокурора, а также об участии в этой и многих других схемах бывшего председателя демпартии Влада Плахотнюка.

1 августа 2019 года суд Чекан принял решение сократить срок пребывания Филата в тюрьме на 21 месяц. Таким образом, Филат окажется на свободе летом 2021 года. Суд принял такое решение, рассмотрев жалобу, поданную экс-премьером на условия содержания в тюрьме. Молдавские судьи приняли во внимание рассмотрение Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) заявлений пяти граждан Молдовы о неприемлемых условиях содержания под стражей, отсутствии необходимого медицинского обслуживания.

В отличие от Филата, которого быстро лишили иммунитета, приговорили к 9 годам лишения свободы, и который отбывает свое заключение, фигурирующий в отчете Kroll бизнесмен Илан Шор, остался на свободе, был избран мэром Оргеева, прошел в парламент и после смены власти, бежал из страны. В 2017 году Шора приговорили к 7,6 годам лишения свободы за причинение ущерба государству путем обмана. Он был освобожден из-под ареста до вынесения окончательного решения и смог продолжить свою политическую карьеру.

Вячеслав Платон

Бизнесмен, бывший депутат Вячеслав Платон был экстрадирован в Молдову с Украины 29 августа 2016 года. Тогда Министерство внутренних дел подтвердило, что предпринимателя доставили в Молдову чартерным рейсом. При этом ведомство уточнило, что самолет предоставили власти Украины, а заплатили за перелет молдавские власти из госбюджета страны.

В декабре 2018-го его приговорили к 25 годам тюрьмы. Все судебные заседания проходили за закрытыми дверями. Его непрерывно сопровождали десятки автоматчиков.

30 мая 2019 Newsmaker

Его приговорили по двум делам — о мошенничестве в Banca de Economii и о мошенничестве в страховой компании Moldasig. Платон утверждает, что уголовные дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк, который вместе с Иланом Шором – реальные бенефициары украденного из молдавских банков миллиарда евро.

После смены власти

В конце июля 2019 года заключенный Вячеслав Платон дает эксклюзивное интервью в программе “Политика с Натальей Морарь” на TV8. В нем он рассказывает, кто участвовал в краже миллиарда, о Плахотнюке, про дружбу с Шором, о ландромате.

Позже на одном из судебных заседаний Платон рассказал, как изменились условия его содержания после смены власти.

1 августа 2019 г. члены парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда заслушали Платона. Он рассказал о нескольких важных сделках, которые проходили в трех обанкротившихся банках (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также предоставил комиссии, подтверждающие документы.

«Сегодня он предоставил нам документы, которые у него имеются. Он сказал, что никому их еще не давал. Он рассказал про один новый эпизод, относительно транзакций в 2011 и 2013 годах. Нам все время казалось, что в нем участвовали Шор и Филат, которые купили акции BEM [Banca de Economii] у Платона, с чего все и началось. Сейчас он заявляет, что в этих сделках участвовал Плахотнюк и он является конечным бенефициаром сделок, которые формально заключались между Платоном и Шором”, – заявил Александр Слусарь для TV8

14 августа в тюремной камере Платона был проведен обыск. Основанием для проведения тщательного досмотра, стало участие Платона в несанкционированном сеансе видеосвязи с Киевским апелляционным судом (Украина). В ходе обыска у него обнаружили и изъяли смартфон с доступом к Интернету. Руководство тюрьмы приняло решение провести внутреннее расследование. Через неделю после обыска Прокуратура по борьбе с коррупцией возбудила еще одно уголовное дело на бизнесмена. По информации госпрокурора, дело связано с мошенничеством в особо крупных размерах.

Андрей Транга

26 апреля 2019 года прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) арестовали владельца сети ресторанов Andy’s Pizza Андрея Трангу. Как сообщил тогда глава PCCOCS Николай Китороагэ, Транга задержан на 30 суток, и может быть привлечен к уголовной ответственности за шантаж с целью захвата бизнеса гражданина Молдовы. Его адвокат Ион Дрон сообщил тогда журналистам, что арест бизнесмена может быть связан с попыткой захвата его бизнеса. Он же рассказал, что Транга не признает себя виновным.

23 мая суд Чекан оставил под стражей еще на месяц владельца сети ресторанов Andy’s Pizza. Заседание проходило в закрытом режиме.

10 июня бывший премьер Павел Филип опубликовал на своей странице в соцсети фотографию на которой он с лидером ДПМ Владом Плахотнюком ест пиццу. Филип подписал фото: “Ужин с командой”. В эфире передачи “Политика” с Натальей Морарь президент Молдовы Игорь Додон сказал: “Что взяли уже Andys pizza? Как это комментировать? Намек, наверное, тонкий кому-то: “Мы твою пиццу уже кушаем”.

10 июня

После смены власти

20 июня состоялось очередное судебное заседание. Тогда на слушании принималось решение о продлении предварительного ареста. Судьи совещались больше часа. В результате суд Чекан вынес решение отпустить бизнесмена под домашний арест. Через неделю предпринимателя освободили из-под домашнего ареста. Его поместили под судебный контроль на 60 дней. Тогда в коротком интервью для TV8 Андрей Транга рассказал о подробностях своего дела и о том, что у прокуроров были доказательства его невиновности.

В этот же день со своего поста ушел глава PCCOCS Николай Китороагэ.

Павел Григорчук

Оппозиционер, экс-член Партии коммунистов, гражданский активист, бывший политзаключенный.

Ст. 287.п (2) УК РМ Хулиганство,совершенное лицом, ранее совершившим хулиганский поступок. Грозит до 5 лет тюрьмы. Предварительный арест, продлен до 3 месяцев. Содержался в СИЗО №13.

Инцидент между Григорчуком и депутатом Демпартии Сергеем Сырбу, произошел 21 марта возле столичного кафе Penthouse. Сырбу утверждает, что Григорчук его избил. По версии Григорчука, между ним и Сырбу произошла словесная перепалка, в ходе которой он дал демократу пощечину. Григорчука арестовали по делу о хулиганстве. 16 апреля арест продлили на 30 суток, 15 мая — еще на 30 суток и последний раз на 30 суток 19 июня.

До смены власти

О том, что Григорчуку запретили передавать посылки в СИЗО, сообщил другой активист Александ Рошко. «Игорь Пынтя вынес мне дисциплинарное взыскание и запретил передачи, бандероли и посылки, мотивируя это тем, что на суде я не подчинялся требованиям полиции и общался с представителями прессы»

Тем временем Павла Григорчука оставили без адвоката. Суд Буюкан 17 мая удовлетворил повторное ходатайство прокурора об отстранении от судебного процесса по делу активиста его адвоката Эдуарда Руденко, которого приняли решение заслушать в качестве свидетеля.

На четвертом заседании по делу активиста экс-президент РМ Владимир Воронин и экс-депутат от ПКРМ Елена Боднаренко просили освободить Григорчука под их поручительство. Однако в их просьбе было отказано.

После смены власти

17 июня Григорчука перевели под домашний арест, а 9 июля — под судебный контроль.

Георге Петик

Петик — подполковник в отставке, более 20 лет проработавший в Пограничной полиции. По словам Петика он ушел в мае 2016 года по собственному желанию, так как “не мог больше терпеть коррупционные схемы в структуре”.

Имя Георгия Петика стало известно летом 2018 года, когда он в видеообращении на своей странице в Facebook заявил, что ему известно о схемах контрабанды сигарет в особо крупных размерах, в которые вовлечено руководство Погранполиции Молдовы и Румынии. Позже он выступил в СМИ. В тот же день его пригласили дать показания в службу внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД. В Погранполиции позже заявили, что Петик не представил никаких доказательств.

До смены власти

В октябре 2018 года против Петика возбудили уголовное дело об изнасиловании. Его задержали 12 октября — в тот же день, когда, по версии полиции, женщина сообщила об изнасиловании. На следующий день Генинспекторат полиции распространил пресс-сообщение, в котором говорилось, что результаты экспертизы доказали, что между жертвой и подозреваемым был сексуальный контакт. Полиция также сообщила, что изнасилование произошло в квартире жертвы, а камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Петик входил в квартиру женщины в указанное ею время. 15 октября Георге Петика поместили под предварительный арест в тюрьму Ниспорен. Позже арест активиста несколько раз продлевали, а самого Петика перевели сначала в тюрьму Бельц, а затем в тюрьму Резины.

Слушания по делу Петика проходили в закрытом режиме. На заседании 15 октября, на котором суд поместил его под предварительный арест, Петик отверг обвинение, назвал свое дело политическим и объявил голодовку. Адвокаты и Петик настаивают, что между ним и женщиной, обратившейся в полицию, не было сексуального контакта. В феврале на своей странице в Facebook Петик сообщил, что из его дела пропали доказательства его невиновности, и назвал все дело «инсценировкой». Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы.

После смены власти

Апелляционная палата Кишинева 19 июля отправила на пересмотр дело Георге Петика, осужденного первой инстанцией на 3,5 года за изнасилование. Тем временем Петика освободили из-под стражи прямо в зале суда, после 9 месяцев заключения. Перед зданием АП собрались многочисленные сторонники Петика.

Юрий Болбочану

Депутат парламента в 2001 – 2005 гг. и 2010 – 2014 гг. В начале марта 2014 г., за полгода до истечения мандата, заявил о том, что разочаровался в Демпартии и принял решение покинуть партию и фракцию ДПМ в Парламенте.

До смены власти

Бывший депутат Юрий Болбочану был арестован 17 марта 2017 г. В марте 2018 г. его приговорили к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу России. Суд признал его виновным в совершении преступления по ст. 337 п.1 “Измена Родине”.

Юрия Болбочану обвиняют в том, что “будучи завербован офицерами главного Разведывательного управления (ГРУ) РФ, он с 5 октября 2016 г. по 17 марта 2017 г. собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов РМ”. В сообщении Генпрокуратуры отмечалось, что бывший депутат получал за это материальное вознаграждение.

„Я уверен, что это была месть, которую готовили в парламенте еще с 2013 года” – сказал Болбочану.

По данным следствия, молдавские спецслужбы долгое время следили за Болбочану и фиксировали его встречи с представителями посольства РФ в РМ. В частности, установлено, что он передавал секретную информацию бывшему помощнику военного атташе России Александру Грудинину, который был выслан из Молдовы в конце мая 2017 г. в числе четырех других российских дипломатов. В ответ, Россия выслала пять молдавских дипломатов.

После смены власти

19 июня его дело отправили на пересмотр, а Болбочану выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Решение об этом приняла Апелляционная палата (АП).

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