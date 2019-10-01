Страдаете от нарушения мочеиспускания?

Расстройства мочеиспускания, вызванные ранними стадиями доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Простата - единственная железа размером с мяч для гольфа. Она расположена ниже мочевого пузыря и окружает простатическую уретру. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является доброкачественным увеличением простаты у взрослых мужчин, и это состояние чрезвычайно распространено во взрослом возрасте и при старении мужского пола. Недавно опубликованные данные свидетельствуют о том, что доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) характеризуется появлением симптомов нижних мочевых путей умеренной и тяжелой степени тяжести (СНМП), встречающихся примерно у четверти мужчин старше 50 лет, у одной трети мужчин старше 60 лет, и около половины мужчин старше 80 лет.

ДГПЖ связана с задержкой мочеиспускания, ослабленным потоком и струей мочи, непроизвольным прерыванием струи мочи и ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря. Эти симптомы, называемые симптомами нижних мочевых путей (СНМП), являются одними из наиболее распространенных клинических жалоб у пожилых мужчин, а распространенность СНМП возрастает с возрастом.

Важно знать, что эволюция аденомы предстательной железы проходит через важные этапы:

1. Стадия раздражения, характеризующаяся умеренными проблемами во время мочеиспускания;

2. Стадия остаточной мочи, сопровождаемая расстройствами в начале и в процессе мочеиспускания.

Хотя исторически считается «нормальным» последствия процесса старения, ДГПЖ / СНМП следует активно воспринимать как расстройство пожилых людей, которое возможно предотвратить. Тип диеты и уровень физической активности в настоящее время считаются важными факторами, которые влияют на здоровье предстательной железы у пожилых мужчин. Однако физические упражнения, потеря веса и изменения в привычках питания могут действительно изменить естественную историю ДГПЖ / СНМП, которую еще следует установить.