ЦИК отклонил апелляцию: Руслан Кодряну остается вне предвыборной гонки

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила запрос Руслана Кодряну с требованием отменить решение Кишиневского окружного избирательного совета, по которому он был исключен из гонки за кресло столичного градоначальника.

По решению ЦИК, из более чем 10 тысяч подписей, собранных Кодряну, около 1200 были признаны недействительными, а почти 800 - были аннулированы из-за несоблюдения определенных формальностей в процессе их сбора.

В свою очередь Руслан Кодряну заявил, что обжалует это решение в суде.

"Я сказал, что мы будем идти до конца. Я буду защищать права каждого из 10454 граждан, которые поддержали меня", - заявил Кодряну.

Экс-исполняющий обязанности мэра столицы также заявил, что отправил открытое письмо в миссии ЕС и ОБСЕ в Кишиневе, а также в посольства Германии, Австрии, Швеции, Великобритании и Франции, в котором пожаловался на решение окружного избирательного совета.