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«У наших людей такие тяжелые судьбы, что они порой не могут поверить своему счастью»
01.10.2019

Корреспондент «КП» провела один день на съемках передачи и увидела, с каким трепетом и любовью относится певица к работе и людям.

- Я забежала в «Zara» и купила там себе все это, от туфель до сережек, - сказала ослепительная, как всегда, Наташа, когда мы вышли поужинать в ресторане в Софии накануне съемок розыгрышей «Национальной лотереи Молдовы», которые проходят в болгарской столице. Наташа Гордиенко и Мирча Марко — ведущие.

Я - в обуви на низком ходу, в джинсах. Уставшая, еле плетусь. Наташа — на высоченных каблуках, на ней черные брюки, белая блузка. И она не идет, а летит. Прошлая ночь была бессонной — ночной рейс Кишинев-Бухарест-София. Завтра — целый день сложных, продолжительных съемок. Послезавтра — концерт в Бухаресте. Но на ужине Гордиенко - самая веселая, разговорчивая и внимательная.

Ее интересует все: политика, музыка, ее работа, ее малыш, ее бабуля — так она называет свою бабушку.

- Пока я в отъезде, мой сын – с бабулей. Еще у нас есть няня, вроде справляются. У меня дома всюду камеры, чтобы я могла все видеть. Скучаю по нему, конечно! Но надолго не уезжаю. Вот такие поездки — на три дня — самые продолжительные, - рассказывает Наталья.

Без мамы Наташа осталась 12 лет назад. А маленькому Кристиану сейчас год и 9 месяцев. С момента его рождения спокойный сон Наташе только снится.

- Не высыпаюсь, конечно. То бутылочку требует, то еще что-то, - улыбается певица.

- С вами очень хорошо, но мне в 5.30 вставать, накручивать волосы и ехать на съемки «Национальной лотереи». Мне нужно много сил, - извинилась Наташа за то, что чуть раньше других уходит с ужина.

Съемки игр «Национальной лотереи Молдовы» длятся целый день — с раннего утра до позднего вечера. Зря я накануне удивлялась тому, как Наталья наворачивала мясо всех видов и другую еду. Я все думала — как при таком аппетите ей удается сохранить такую красивую фигуру?! А на съемках увидела. Часов 13 работы на каблуках, в душной студии, в сильнейшем напряжении. Несмотря на то, что передача идет в записи, она снимается одним дублем. Это делается для того, чтобы обеспечить полную прозрачность проведения игр, чтобы не было ни малейшего повода сомневаться в его честности.

Наташа очень радуется, когда делает кого-то немного счастливей.

Мне показалось, что она испытала невероятное удовольствие, когда сняла одну туфлю, чтобы убить ею осу, назойливо крутившуюся возле нее последние 15 минут. Но снова камера, улыбка, работа. Работа с душой, на эмоциях.

В ту субботу в передаче принимала участие 84-летняя бабушка. Она приехала в Софию из Кишинева на автобусе вместе с несколькими десятками других участников из Молдовы. Ей предложили, чтобы вместо нее поехал кто-то из ее родственников — все-таки дорога неблизкая. Но бабушка отказалась — захотела ехать сама. Сколько счастья и радости было на ее лице! Наташа держала ее за руки с такой нежностью и участием! Кому-то из участников нужна поддержка, кто-то, наоборот, хочет меньше к себе внимания — ведущие, как психологи, должны это чувствовать и вести себя так, чтобы участникам было комфортно.

Хочется делать людей счастливее!

Наталья старается вести передачу так, чтобы участникам было комфортно.

А на следующий день снова перелет и концерт в Бухаресте.

- Мне нравится моя жизнь, моя работа, я люблю все это! - говорит Наташа.

А еще Наташа любит наших людей и страну.

- Да, я могу уехать и работать в других странах, но я не хочу, люблю Молдову! - говорит она. - Мне так жалко наших людей! С тех пор, как я веду «Национальную лотерею», я встречаюсь с очень многими людьми из сел, провинций, узнаю о их сложных судьбах. Вы не представляете, какие они бывают! Какие невероятные истории жизни мы узнаем! А люди часто такие надломленные, что даже не сразу радуются выигрышу — не верят своему счастью! Смотришь на них, а у них лица уставшие и несчастные. А когда благодаря «Национальной лотерее» они становятся счастливее, когда что-то меняется в их жизни, я очень-очень радуюсь, для меня это очень важно! - делится Наташа.

 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Наташа очень радуется, когда делает кого-то немного счастливей.

Наташа очень радуется, когда делает кого-то немного счастливей.


 
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