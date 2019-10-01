Жительница Финляндии нашла свою сестру в Молдове, которую не видела 73 года!

Их отец — советский солдат — во время войны находился в Финляндии в плену.

Учитель истории из атяшевского села Большие Манадыши Сергей Сидоров помог встретиться сестрам, которые 73 года не подозревали о существовании друг друга! В годы Великой Отечественной войны жительница Финляндии Ида Анна-Лииса Воутила полюбила военнопленного — уроженца Мордовии Михаила Кузина, который потом уехал на родину к жене и детям.

Кузин так и не узнал о том, что за границей у него родилась дочь Орвокки. Ида никогда не рассказывала девочке об отце. Лишь спустя время финка узнала о нем от родственников. Долгие годы Орвокки искала кого-нибудь из близких отца. И наконец нашла! 73-летняя финка встретилась в Молдове со своей сводной сестрой Александрой, а теперь хочет побывать в Мордовии в родном селе отца и на его могиле в Казахстане, сообщает stolica-s.su.

Судьба солдата

В сентябре 1941 года 29-летний рядовой Михаил Кузин попал в плен. Это произошло в Петрозаводске. С 15 мая по 15 октября 1944 года уроженец атяшевского села Вишневые Манадыши работал на ферме Корпела в центральной части Финляндии. Финны называли его Микко и очень любили за добрый характер и трудолюбие. Вскоре у него начался роман с 33-летней батрачкой Идой Анной-Лиисой Воутила. За любовные отношения с военнопленным девушка могла понести жестокое наказание. Но она ничего не боялась, настолько сильными были чувства. Ида прекрасно понимала, что у них с Михаилом-Микко нет будущего. Рано или поздно возлюбленному придется уехать на Родину. И вот СССР заключил перемирие с Финляндией. Расставаясь, они оба горько плакали.

Девушка так и не рассказала избраннику о своей беременности, а молодой человек — о том, что дома его ждут жена и дети… Последнее, что Ида узнала: 24 октября 1944 года Михаил прибыл на пограничный пункт Вайниккала. Девушка была уверена, что после возвращения его расстреляли как предателя. Такие слухи ходили в Финляндии о судьбе всех бывших советских военнопленных. А наш земляк так и не узнал, что 2 марта 1945 года у него родилась дочь Орвокки. Мать никогда не рассказывала девочке об отце. В ответ на все расспросы только плакала. Через несколько лет Ида вышла замуж и родила еще двоих детей. Женщина умерла 19 лет назад, так и не сообщив дочери о том, кто ее отец…

Михаил Кузин (слева) в 1941 году (Фото: stolica-s.su).

Михаил остался жив. В 1944 году был направлен в фильтрационный лагерь уральского города Кизел. Благополучно прошел проверку и был зачислен в состав одного из рабочих батальонов народного комиссариата обороны. Кузин перевез семью на Урал. Работая в угольной шахте, он показал себя передовиком. Был неоднократно награжден ведомственными наградами. Его портрет часто размещали на доске почета…

Из-за работы на шахте у Кузина развилась болезнь легких — силикоз. Он был вынужден уйти на пенсию по инвалидности. По приглашению друга в 1955 году переехал в Казахскую ССР. Жил в городе Щучинске. А спустя три года вернулся в родное село. Но долго жить в Мордовии ему не довелось… В 1964 году в связи с болезнью Кузин перебрался в чувашский поселок Киря, расположенный в хвойном лесу.

Там он узнал, что в Алатырском районе на кирпичном заводе работают финны, — рассказывает дочь Людмила. — А отцу был необходим материал для строительства дома. Собрав угощение, пошел к иностранцам и начал общаться на их языке. Столько лет уже прошло, а финский отец не забыл! А может быть, стройматериалы были лишь поводом, чтобы узнать информацию о той самой девушке. Не знаю. Думаю, что мама знала об этом. Мои сестры редко интересовались прошлым отца, а вот я — совсем другое дело. Отец часто рассказывал о войне и о том, что довелось пережить в плену…

По воспоминаниям Михаила Кузина, это были страшные годы. Немецкие и финские военнослужащие издевались над пленными — морили голодом, постоянно избивали. При малейшей провинности пускали в ход розги. Однажды, получая очередную порцию побоев, Михаил на финском языке обратился к своим мучителям. «Пленные тоже люди! Такие же, как вы! — взмолился он. — Не надо обращаться с нами как с бешеными собаками!» Надзиратели удивились. Они не стали наказывать русского за такую дерзость. Более того, начали относиться снисходительно… В начале 1990-х Михаил Кузин уехал из поселка Киря в Казахстан — к дочери Марии. Погиб, попав под колеса тепловоза…

Поиски

Полгода назад гражданка Финляндии Орвокки Воутила разместила в Интернете письмо — просила оказать содействие в поисках информации о своем русском отце Михаиле Кузине. Назвала населенный пункт, откуда он мог быть родом, и рассказала историю любви своей матери. На это послание откликнулся учитель истории из атяшевского села Большие Манадыши Сергей Сидоров.

- Я заведую местным краеведческим музеем, поэтому оказался сильно заинтересован, — рассказывает 52-летний историк. — К тому же я безмерно уважаю всех участников Великой Отечественной войны. Помню, как в 6-летнем возрасте, притаившись на печи, с замиранием сердца слушал их рассказы. Особенно меня интересовала судьба тех, кто оказался в фашистском плену…

На поиски родных Орвокки Сидоров потратил несколько месяцев. Общался со старожилами района, отправлял запросы в военкомат и Министерство обороны, писал обращения в социальных сетях. Наконец 31 декабря 2018 года пришел ответ от жительницы Молдовы Александры Кузиной, которая оказалась… одной из сводных сестер Орвокки. «Отец неоднократно говорил, что, работая в Финляндии на ферме, познакомился с девушкой, — написала женщина краеведу. — С годами я стала анализировать его рассказы, и в голову приходило нечто подобное.

Но все-таки эта новость была равносильна грому среди ясного неба. Орвокки хочет знать свою российскую родню. Почему же она должна быть этого лишена?» Так жительница Финляндии узнала о своих сестрах по отцовской линии. О том, что старшая, Мария, живет в Казахстане, средняя, Людмила, — в Татарстане, Александра — в Молдове, младшая, Любовь, — в Екатеринбурге. Так их разбросала судьба.

А два месяца назад Орвокки собралась в дорогу. Александра пригласила сестру в гости. Это была незабываемая встреча. Они сразу почувствовали родство. Орвокки плакала от счастья, обнимая родного человека. Ей не верилось, что 20-летние поиски все-таки увенчались успехом. Женщина хочет познакомиться со всеми родственниками, хоть их и разделяют тысячи километров. А еще Орвокки мечтает увидеть родное село отца в Мордовии и побывать на его могиле в Казахстане…

ЛИДИЯ ТКАЧ