Молдавские полицейские ностальгируют по 90-м, они вежливо приглашают нарушителей проехать в отделение

Таких стражей порядка уважают даже хулиганы, но не боятся.

Молдавские полицейские сегодня и четверть века назад – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Помню шла по центру Кишинева компания молодых людей – парни, девушки – трезвые, как не странно для начала 1990-х. Настроение – отличное, весна, зарплата купонами, думы о посещении кооперативного кафе, где подавали первые в Кишиневе гамбургеры с вкусными котлетками и черемшой. Кто-то запел что-то из популярного во все времена Цоя или ДДТ, остальные подхватили.

Навстречу – двое полицейских с дубинками, резким запахом пота и в грязной обуви. Неожиданно «страж порядка» – ни один мускул на лице, не обезображенном интеллектом, не дрогнул - заехал кулаком шедшему впереди молодому человек под дых. Да так, что тот согнулся пополам от боли и неожиданности. Второй полицейский ударил другого парня. Компания бросилась на защиту ребят: прикрывая избитых собой, все начали просить их не трогать, мол, трезвые… Почувствовав свою власть, что сразу отобразилось на лицах полицейских, они подобрели, «сжалились», не стали избивать веселую молодежь. Впрочем, веселью пришел конец. После «удачного» избавления от избиения, молодежь решила напиться. С горя.

Полиция в 1990-х избивала до полусмерти людей, грабила пьяных, вымогала деньги у прохожих… Увы, это было.

Прошло всего ничего – лет 20 – и полицейские, вроде, те же, - из сел, желающие выбиться, пробиться, сделать карьеру, - но они совсем другие. В чистой форме, без запаха застарелого перегара, вежливые. А главное – не кидаются с маниакальным блеском в глазах бить всех направо и налево.

Как-то стала свидетелем: вызвал знакомый полицию, так как соседка в своей квартире устроила пьянку, сильно шумела. В 1990-х никому бы и в голову не пришло из-за такой «мелочи», как нарушение общественного порядка, вызывать наряд.

Приехали минут через пять после вызова. В квартиру не заходят – не имеют права. Пытаются урезонить нарушителей через порог. Затем… приглашают не совсем адекватную женщину проехать в участок. Только после того, как она кинулась на полицейского, они ее скрутили и посадили в машину. Не били. Не оскорбляли. Только один полицейский, стоя под дверью и выслушивая оскорбления, посетовал: «В 1990-х мы бы с ней не церемонились». На следующий день нарушительница – уже тихая и грустная (не избитая) - просила у соседей прощения.

Пару раз к нам приходил участковый. Помня печальные 1990-е, как-то настораживаешься. Но полицейский сразу к себе расположил – вежливый, понимающий, а главное, - не вымогает деньги и поступает по закону.

С одной стороны хорошо, что полномочия полицейских урезали - лишили их права безнаказанно избивать людей, врываться в квартиры. С другой – с нашим традиционным (почти в крови) несоблюдением законов, неуважением к людям в погонах, понимаешь, почему многие стражи порядка с тоской вспоминают 1990-е.

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