История о сумке: Филат назвал Шора «лжецом»

Владимир Филат назвал Илана Шора различными нелицеприятными эпитетами.

Бывший премьер-министр правительства Молдовы, приговоренный к девяти годам тюрьмы за коррупцию, назвал лидера партии «Шор», находящегося в международном розыске, «лжецом, мошенником и трусом».

Так Филат ответил на сегодняшние заявления Шора.

Комментарий появился на странице Филата в Facebook, после того как Шор рассказал, что Филат, будучи главой кабмина, передал Игорю Додону, который тогда был депутатом парламента, сумку с деньгами за то, чтобы он проголосовал за назначение Николае Тимофти президентом.

Текст комментария, как значится в посте, был передан через адвокатов Филата.

– Все эти четыре года заключения я не комментировал лживые заявления Шора, потому что не хотел опускаться до уровня мошенника, лжеца и труса. Учитывая недавние заявления этого индивида касательно меня и, как минимум, еще двух лиц, нынешнего и бывшего президента РМ, - я обязан отреагировать. Учитывая, что Антикоррупционная прокуратура заслушала и должна расследовать слова беглеца Шора, хочу отметить, что сделаю заявления в беседе с прокурорами. Шор не понимает, что можно убежать от других, но от себя не убежишь. Придет время, когда он будет вынужден ответить за свои слова и поступки, а также за огромную ложь, разрушившую людей и семьи, - написал Филат.

Vlad Filat 18 ч. назад

”În toți acești patru ani de când sunt încarcerat nu am comentat niciodată minciunile și aberațiile expuse de către Șor. Nu am făcut acest lucru din motivul că nu am dorit să cobor la nivelul unui escroc, mincinos și laș.

Având în vedere ultimele declarații grave ale acestui individ care mă vizează pe mine, dar și cel puțin alte două persoane, ex-președintele RM și actualul președinte al RM, mă obligă să ofer o reacție. Însă, datorită faptului că Procuratura Anticorupție s-a … Ещё