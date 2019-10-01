Павел Мидриган: само выступление Игоря Додона в ООН - важный факт

Предыдущая власть не пускала Игоря Додона выступить на трибуне ООН. Об этом заявил юрист Павел Мидриган. Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон выступил с речью на трибуне ООН.

– У президента по Конституции есть полномочия внешних отношений, поэтому он представлял Молдову в ООН. То, что это произошло – важный шаг во внешней политике нашей страны. Прежде Додона не пускала туда предыдущая власть. Это же определенная процедура – приглашения идут через Министерство иностранных дел, и приглашается страна, а не определенное лицо. И символично, что наш президент, наконец, смог выступить с этой высокой трибуны, - заявил Мидриган.

По его словам, уже достаточно важный шаг – просто заявить о нашей стране, потому что многие не знают, что это за государство, где оно, какие у него особенности.

– В Европе, конечно, о нас слышали. О нас узнают благодаря нашим спортсменам, деятелям культуры. Иностранцы стали приезжать на наш праздник вина. И выступление господина президента – еще одна возможность заявить о нас, - сообщил Мидриган, которого цитирует Sputnik.