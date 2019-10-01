Игорь Додон отреагировал на избиение молодой мамы с ребенком иностранными студентками возле здания Медицинского университета Молдовы.

Напомним, что вчера в СМИ появилась видеозапись нападения группы иностранных студенток на проходящую мимо учебного учреждения женщину с 3-летней девочкой. Неожиданно студентки группой накинулись на женщину с кулаками, напугав ребенка до истерики.

Президент Молдовы высказал свое мнение по поводу случившегося в публикации в соцсетях, и потребовал принять самые решительные меры для наказания виновных лиц.

- Мы, молдаване, гостеприимный и дружественный народ. Дайте нам один мир, и мы вернем два – такое отношение у нас было ко всем соседям на протяжении столетий.

Но тот факт, что мы скромные и терпеливые, не может быть причиной для иностранцев вести себя грубо, оскорбительно и нагло. Особенно, не позволим такое поведение у себя дома по отношению к нашим гражданам.

К сожалению, именно такое поведение было отмечено недавно, когда местная молодая мама была атакована бессовестным и некрасивым образом в присутствии ее маленького ребенка, группой иностранных граждан, обучающихся в Республике Молдова.

Хочется верить, что это единичный случай неконтролируемого насилия, который больше не повторится и не повлияет на отношение граждан Молдовы в адрес иностранных студентов.

В то же время, такое поведение должно нести за собой наказание, чтобы всем стало понятно, что государство знает, как защитить своих граждан, и не позволит никакого насилия в их адрес. Особенно насилие в присутствии или по отношению к детям.

В связи с этим, прошу соответствующие учреждения, включая и университет, и службы миграции, оценить произошедший инцидент и рассмотреть возможность приостановления визы для иностранных студентов, если обстоятельства произошедшего вынуждают принять именно такое решение, - написал глава государства на своей странице в соцсетях.

Руководство Государственного университета медицины и фармацевтики «Николае Тестемицану» пока никак не отреагировало на произошедшее.

Вчера Начальник отдела по связям с общественностью учреждения Сильвия Чурбей только сообщила, что сможет разузнать информацию об инциденте только после занятий.

Dodon Igor 13 ч. назад

Noi, moldovenii, suntem un popor primitor, prietenos, ospitalier. Dați-ne o pace și vă dăm două înapoi – o asemenea atitudine am avut și de-a lungul istoriei, și în relațiile cu vecinii, și în raporturile noastre sociale. Însă faptul că suntem modești și toleranți nu e un motiv pentru alții, pentru străini, să se comporte brutal, jignitor și ofensator. Mai ales nu vom permite asemenea gesturi și comportamente la noi acasă, în adresa cetățenilor noștri. Din păcate, un asemenea… Ещё