В столичном парке «Долина Роз» новые туалеты за сотни тысяч леев стоят закрытые

Несмотря на потраченные миллионы леев на обустройство столичного парка «Долина Роз», новые туалеты стоят почему-то закрытые.

Поющий фонтан, игровые и спортивные площадки, скейт-парк, множество увеселительных заведений – и ни одного туалета. Все это вынуждает посетителей парка справлять нужду в кустах.

Туалетные кабинки были установлены еще летом, но они до сих пор закрыты. На них очень рассчитывали студенты Политехнического колледжа, которые проводят уроки физкультуры в парке. Девушки и парни вынуждены переодеваться в спортивную униформу в кустах, стараясь не наступить на «мину», оставленную кем-то.

Студенты очень надеялись, что в начале учебного года у них появится возможность переодеваться в раздевалках, которые были им обещаны чиновниками из Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Сторож утверждает, что туалеты не работают по уважительным техническим причинам.

Руководство Управления жилищно-коммунального хозяйства пообещали все же открыть туалеты в ближайшие недели – необходимо закончить работы по внутреннему обустройству и нанять персонал для работ по уборке и продаже билетов посетителям.

Согласно плану работ, туалеты в парке «Долина роз» должны были открыться к началу лета. Такие помещения, оборудованные горячей водой, раковиной и зеркалами, должны были быть установлены еще в четырех парках Кишинева, передает NOI.