Ультиматум для Молдовы: ЕС огласил условия усиления помощи

Евросоюз обещал заметно увеличить финансовую помощь Молдове. Правда, сделает Брюссель это в обмен на согласие Кишинева провести жесткие реформы.

Эта информация содержится в заявлении по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Молдова в Брюсселе. Там же отмечено, что в июле Евросоюз спустя более полугода возобновил помощь республике и выделил почти 15 миллионов евро. В октябре 2019 года Брюссель готов выплатить и первый взнос новой помощи.

Решения об остальных взносах примут после оценки исполнения всех мер, включенных в меморандум о взаимопонимании. Также обязательным для выделения средств названо исполнение политических условий. Речь идет о реформах местного государственного управления и судебной системы страны.

ЕС приостановил финансовую помощь Молдове в конце ноября 2018 года после того, как суды отказались признать победу на выборах мэра Кишинева оппозиционного кандидата Андрея Нэстасе, сообщает ТАСС.