В деле о виновнице ДТП в Кишиневе всплыло имя друга Цуцу Дорина Дамира

В соцсетях появилась информация о том, кто мог прикрывать Светлану Унгуняну.

Унгуряну на своем автомобиле протаранила троллейбус спровоцировав аварию в Кишиневе, на улице Алба Юлия. Погибло два человека, более 20-ти находятся в больницах.

Самой Унгуряну, по данным СМИ, потребовалось четыре операции ее состояние оценивается, как тяжелое. Позже появилась информация о том, что Унгуряну ранее была приговорена к 6 месяцам тюрьмы.

– Барышня, управлявшая «Порше» ранее была лишена прав и даже приговорена к 6 месяцам тюрьмы за свою манеру езды. Но, по традиции, она была благополучно спасена своим покровителем. Поясним. Светлана Унгуряну - та еще водительница. Но при наличии хорошей "крыши" и лишение прав - не лишение, и 6 месяцев тюрьмы - не срок. По инсайдерской информации, чудо-водительница - "протеже" Сергея Висана, известного по прозвищу "Лысый". "Лысый" и его компания - официальные спонсоры FEA (Fighting & Entertainment Association – Ассоциации спорта и развлечений, чьим владельцем является Дамир – ред.).

С такой "крышей" можно и погонять. Сергей Висан, в свою очередь, бизнес-партнер Дорина Дамира. Через эту цепочку Светлане Унгуряну и было обеспечено "прикрытие" во всех ее проступках. В сети автосалонов INTERAUTO, к слову, (принадлежит Висану) авто приобретал и сам (Константин – ред.) Цуцу. Очень удобно выходит: ты можешь творить все, что тебе вздумается, садиться за руль вдрызг пьяной, получать вагоны штрафов и сроки. Но всем все равно - "папик" отмажет. Это ли не та коррупция, с которой так самоотверженно борется новая власть?! "Папики", их бизнес-партнеры, МВД, судьи, прокуроры - спрут коррупции всё ещё жив на всех этапах. Сколько ещё по дорогам ездит потенциальных убийц, "отмазанных" Дамиром? Сколько ещё случайных прохожих и пассажиров должно пострадать и умереть, чтобы "отмазыватели" отправились туда, где им место - в тюрьму. Пока схемы работают, а горе-водители сидят за рулём, а не в тюрьме, каждый из нас рискует оказаться в "лучшем мире", случайно оказавшись на пути таких автомобилисток, - сообщается в паблике «Маре брынзэ» и телеграм-каналах.

Там же отмечено, что «самое важное прямо сейчас - то, что в ситуации желает разобраться премьер-министр».

– Хочется верить, что Майя Григорьевна (Санду – ред.) действительно разберется. Не просто назидательно грозя пальчиком. И власти посадят всех тех, кто виноват в том, что бестолковые водители безнаказанно садятся за руль и уносят человеческие жизни. Что там троллейбусов, людей в Молдове осталось слишком мало, чтобы так просто позволять им умирать из-за глупости курицы за рулём и коррупционных схем ее покровителя, - заключил автор поста.