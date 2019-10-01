Кишинев вошел в топ-10 городов СНГ, привлекательных для туристов из России

Кишинев вошел в топ-10 городов СНГ, привлекательных для туристов России в 2019 году.

Помимо нашей столицы, в рейтинг включены Минск, Астана, Ереван, Баку и другие, по результатам анализа популярности туристических направлений в осенний период этого года.

Отмечается, что Кишинев становится популярным осенью еще и по причине проведения Национального дня вина, который празднуется ежегодно в первых числах октября.

Российские туристы готовы тратить в Молдове ежедневно от 40 до 100 долларов на человека, включая проживание и питание.

Статистические данные говорят о том, что туризм уже набирает обороты и может стать одной из основополагающих отраслей, хотя и не развита в полной мере.

Только за 2018 год отметился прирост в 11,7% посещений нашей республики туристами из Европы и СНГ, общим количеством 4,3 миллиона.

В 2019 году за первые полгода в гостиницах и структурах по размещению зарегистрировалось более 156 00 туристов, из них около 79 000 – иностранные.

- из Румынии (27,0%),

- Украины (11,9%),

- Российской Федерации (7,9%),

- США (6,1%),

- Германии (4,6%)

- Италии (4,5%).

Помимо этого, за первое полугодие молдавские туристические компании предоставили услуги 151 600 раз, что на 12,2% больше, чем за этот же период 2018 года.

В мае 2019 года Республика Молдова была впервые избрана вице-председателем Комиссии ООН по Европе в уставных органах Всемирной Туристической Организации (ВТО) на 64-м заседании комиссии по Европе ВТО.

Кроме того, Республика Молдова была избрана и в качестве члена двух рабочих комитетов ВТО - Статистического комитета счет спутника в туризме и Комитета по туризму и конкурентоспособности, передает молдпрес.