Кишинев вошел в топ-10 городов СНГ, привлекательных для туристов из России

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Общество
Кишинев вошел в топ-10 городов СНГ, привлекательных для туристов России в 2019 году.
Помимо нашей столицы, в рейтинг включены Минск, Астана, Ереван, Баку и другие, по результатам анализа популярности туристических направлений в осенний период этого года.
Отмечается, что Кишинев становится популярным осенью еще и по причине проведения Национального дня вина, который празднуется ежегодно в первых числах октября.
Российские туристы готовы тратить в Молдове ежедневно от 40 до 100 долларов на человека, включая проживание и питание.
Статистические данные говорят о том, что туризм уже набирает обороты и может стать одной из основополагающих отраслей, хотя и не развита в полной мере.
Только за 2018 год отметился прирост в 11,7% посещений нашей республики туристами из Европы и СНГ, общим количеством 4,3 миллиона.
В 2019 году за первые полгода в гостиницах и структурах по размещению зарегистрировалось более 156 00 туристов, из них около 79 000 – иностранные.
- из Румынии (27,0%),
- Украины (11,9%),
- Российской Федерации (7,9%),
- США (6,1%),
- Германии (4,6%)
- Италии (4,5%).
Помимо этого, за первое полугодие молдавские туристические компании предоставили услуги 151 600 раз, что на 12,2% больше, чем за этот же период 2018 года.
В мае 2019 года Республика Молдова была впервые избрана вице-председателем Комиссии ООН по Европе в уставных органах Всемирной Туристической Организации (ВТО) на 64-м заседании комиссии по Европе ВТО.
Кроме того, Республика Молдова была избрана и в качестве члена двух рабочих комитетов ВТО - Статистического комитета счет спутника в туризме и Комитета по туризму и конкурентоспособности, передает молдпрес.
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